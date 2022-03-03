吸煙易令肺功能變差，更增加患新冠肺炎風險。港大及中大醫學院最新研究發現，當吸煙行為較嚴重時，患新冠肺炎風險便增19%，且重症機會更大增48%，住院風險亦大增67%。在病床緊拙、支援治療不足的當下，對患者威脅更大。

港大醫學院公共衞生學院與中大醫學院合作分析人類基因組相關研究數據，發現吸煙與罹患新冠肺炎存在因果關係；相關研究已於期刊《Addiction》發表。

研究團隊指，過去分析吸煙與新冠肺炎關係的觀察性研究，多受研究設計、或觀察對象的生活習慣引起的肥胖症等因素影響，致結果偏差。但今次研究利用孟德爾隨機化方法，以基因數據分析吸煙與染疫關係，為首個以此法探討的大型研究。

入院風險亦增67%

團隊利用英國樣本生物庫中逾46萬個吸煙相關基因數據，及逾258萬個新冠肺炎基因相關基因數據作分析，結果發現，當「終生吸煙指數」增加，即1個人在一生中吸煙行為較嚴重時，患上新冠肺炎風險便高19%，且出現重症風險會多48%，需入院風險亦增67%。

港大公共衞生學院流行病和生物統計學助理教授歐陽兆倫指，終生吸煙指數通過吸煙分量、時數及煙齡等行為記錄計算，今次研究證明吸煙確增染疫風險，包括輕微的肺炎風險，亦反向說明戒煙可減少患病機會，「從公共衞生角度，未來我們可強調吸煙會增染新冠肺炎風險，減少吸煙意慾，不但能減少社區個案，更能改善整體人口健康。」

郭健安（資料圖片）

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安指︰「研究反映吸煙者有很大感染及重症風險，盡快打針非常重要。」