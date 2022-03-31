1型糖尿病普遍被認為多在兒童時期發病，惟中大醫學院研究發現，成人1型糖尿病的新症發病率較傳統預期高，而且年齡與發病率之間無明顯關聯，新症數量不會隨著年齡增長而下降，不少個案是晚年才發病。另外，整體上男性的發病率亦較女性為高。

1型糖尿病是一種自身免疫疾病，免疫系統會攻擊體內負責產生胰島素的細胞，導致患者嚴重缺乏胰島素及血糖上升，需要終生使用胰島素治療。

男性整體發病率較高

馬青雲（中大圖片）

中大醫學院與全球多間大學合作研究，分析1990年至2021年間，來自32個國家及地區、共46項有關1型糖尿病的研究，結果發現，按年齡組別20歲至39歲、40歲至59歲及60歲或以上，報告1型糖尿病發病率的12項研究中，有5項、即42%報告了1型糖尿病發病率會隨着年齡增長而增加。

調查亦發現，世界各地的成人1型糖尿病每年發病率有所差異，其中發病率最低是中國，每10萬人約有1人發病，最高為瑞典，每10萬人有超過30人發病，兩者相差超過30倍；而在26份有關男性及女性1型糖尿病發病率的研究中，92%報告顯示成年男性的發病率高於女性。有關研究結果已於醫學期刊Diabetes Care刊登。

負責統籌研究的高級作者、中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任（學術）馬青雲表示，大多數新確診糖尿病的成年患者被診斷為2型糖尿病，早期可以口服藥控制病情，現時重點是如何準確識別潛在的1型糖尿病個案，以及早治療。