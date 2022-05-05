老年黃斑病變是難以察覺的眼疾，其中濕性老年黃斑病變更可致盲。近年醫學界較新型的治療是在眼球注射藥物，有研究顯示，持續和較頻密地注射有關新藥，可明顯改善患者的視力，但因藥物目前在公立醫院屬自費項目，有經濟困難的患者或未能負擔藥費。有病友組織為此推出藥物資助計劃，冀能減輕患者長期用藥的負擔。

老年黃斑病變分乾性和濕性，當中乾性個案佔9成，多數患者早期無明顯病徵，視力下降速度相對緩慢；而濕性老年黃斑病變則較嚴重，由於脈絡膜血管增生，且易滲漏和出血，若不妥善處理，滲出物和血液聚集於黃斑區會破壞該處感光細胞，可永久破壞視野中央位置的視力。

初期未必有病徵

眼科專科醫生黃禮文

早期的濕性老年黃斑病變亦未必有病徵。眼科專科醫生黃禮文說，當病情發展至中期，有機會出現輕微症狀包括中央視覺輕度模糊、昏暗環境中央視力減弱。到了晚期，視野的影響會逐漸浮現，包括色彩減淡或色覺變差、影像變形或扭曲、中央視覺有黑點等。

年齡增長是導致濕性老年黃斑病變的主要風險因素，其他因素還有不均衡的飲食習慣、吸煙、長時間接觸猛烈陽光、三高、心血管疾病和家族遺傳等。

近年較新型的治療是眼球注射藥物，臨床上會使用內玻璃體腔射抗血管內皮生長因子（anti-VEGF）藥物，是目前治療濕性老年黃斑病變的主流療法。原理是通過阻斷誘導血管新生的因子（VEGF），減少病理性新生血管形成，亦可減低血管滲漏及出血。治療首3個月，每月注射1次，醫生會評估患者的視力是否回復穩定，再按需要決定注射時間。有大型研究指出，以速效劑量和每月注射1次有關新藥，用作治療濕性老年黃斑病的成效較好。

需長期用藥

視網膜病變協會會長曾建平

雖然藥物成效理想，但濕性老年黃斑病變是沒法根治，患者需長期用藥，有關藥物目前在醫管局屬自費項目，部分患者未必能負擔。視網膜病變協會會長曾建平指，缺乏藥費資助會直接影響患者接受治療的意慾。

視網膜病變協會及醫護聯盟合辦藥物資助計劃，冀為適合使用有關治療的患者提供援助。87歲的鄧先生約5年前進行白內障手術，惟術後視力未完全恢復，醫生評估發現其右眼出現濕性老年黃斑病變。他說，濕性老年黃斑病變只能控制，沒法痊癒，需要一直注射藥物減慢病情惡化，但擔心長期接受治療會造成財政困難。今年1月他成功申請有關藥物資助計劃，令他如釋重負，現時可專心接受治療。