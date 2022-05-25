慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）是本港十大「殺手病」之一，長期吸煙是致病最主要風險因素，但有病人組織調查發現，不少人誤以為哮喘、感染肺癆、免疫力低和正常機能退化為病因。有醫生提醒市民不應忽視腳水腫、嘴唇或指甲床發紫青等病徵，警告如病情未有適切診斷及治療，患者肺功能不能逆轉，甚至須長期使用氧氣機。

調查發現市民對慢阻肺病有不少誤解

香港復康會社區復康網絡今年2至3月委託香港民意研究所訪問3,129名成年港人，發現約3至6成人誤以為慢阻肺病源於身體機能退化、氣管敏感、哮喘、免疫力低或感染肺結核菌等。但香港胸肺學會會長林倩雯醫生指長期吸煙是致病最主要風險因素，其他因素包括長期吸二手煙、空氣污染、長時間吸入煙塵及化學物等。

香港復康會社區網絡註冊社工周思進指，市民或較熟悉慢阻肺病的呼吸道病徵，如持續咳嗽、氣喘、深呼吸時感困難等，但多數人不知此病也會引致胸口痛、易倦、腳水腫、嘴唇或指甲床發青紫等，憂市民警覺性不足。

市民誤解多 以為哮喘引發

美國胸肺學院（港澳分會）會長林偉奇醫生引述過去有研究估算，本港逾30歲人口中，約3.5%患中度至嚴重慢阻肺病，如未能及時診治，嚴重或須長期配備氧氣機，更可引發併發症如肺動脈高壓甚至肺癌。香港胸肺基金會主席何重文醫生指目前治療只能減慢或控制病情惡化，提醒戒煙很重要，戒煙數年後肺功能下降速度與從不吸煙者相若。