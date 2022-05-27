社交距離措施相繼放寬，市民得以重拾運動習慣，但有學者提醒，長時間停止訓練後，「報復式」運動易生意外，建議一般人或輕症康復者應由疫前一半運動量入手，可由緩步跑開始，並分4周逐步提升運動量；重症康復者更應先檢查心臟及肺部功能，才進行運動，免生危險。

雷雄德

早前健身室休業，加上不少人染疫需休養，運動習慣都被打斷。教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德指出，若停止運動2周，肌肉已開始退化，到8周後以往訓練成果都會打回原形，此時若心急追回訓練量便很易受傷，建議可分4星期逐步增加運動量，首周應調低疫前約一半運動量，到第2、第3及第4星期，則分別調低3成、2成及1成運動量，讓身體重新適應。

重症康復者應先體檢





雷續指，輕症康復者可由緩步跑入手，惟重症患者康復過程較長，期間更可能有心肌炎或肺部感染，腦部亦可能有萎縮，或損認知能力，康復後應先作詳細身體檢查，否則貿然做劇烈運動或會誘發中風或暈倒，初期可先步行10至15分鐘，強化血液循環及代謝系統。

疫情爆發之初，曾有不少傳言指病毒會大幅影響體能。雷稱，新冠疫苗面世後，染疫後遺症的影響開始減少，部分運動員若有打針，即使中招，數日至一星期後已可重新比賽，但強調長新冠影響仍要觀察較長時間，目前不應低估其殺傷力。

去年阿根廷球星阿古路突因心律不正提早掛靴，網民曾質疑因接種疫苗影響，後來醫生澄清其心臟早有疤痕。雷不諱言，打針同樣可致心肌炎，但風險僅數十萬甚至百萬分之一，反觀不接種疫苗，染疫後果同樣可屬嚴重及永久後遺，而美國運動醫學學會及國際足協等組織都建議接種。