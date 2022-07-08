抑鬱症及認知障礙症目前並無根治方法，港大及城大聯合研究發現，在角膜表面進行非侵入性的電刺激，可激活老鼠模型的大腦通路，從而減輕抑鬱症狀，及改善阿茲海默症小鼠的記憶力。

重度抑鬱症是最常見及最嚴重的精神疾病，世衞估計，疫情令全球焦慮症及抑鬱症的患病率大增，即使市面已有針對抑鬱症的藥物及心理治療，但有約四分一患者對治療反應欠佳。

港大及城大研究團隊有關研究結果，已於國際科學期刊發表。（受訪者提供）

由港大醫學院林禮偉博士、城大電機工程學系副教授陳儷行博士及港大神經科學研究中心主任、港大醫學院副院長（發展及基建）、生物醫學學院教授、文洪磋家族基金教授（醫療科學）陳應城教授領導的研究小組，發現在角膜表面作非侵入性的電刺激（TES），可激活老鼠模型的大腦通路，從而產生抗抑鬱作用，及降低血液中壓力荷爾蒙的水平，亦能促進海馬體神經細胞內與生長相關的基因表達。

非侵入性治療 港大城大合作研究

另外，阿茲海默症是認知障礙症中最常見的類型，目前並無根治方法。團隊的主要研究員博士生余泳珊及其成員亦發現，該種非侵入性的電刺激技術，可改善阿茲海默症小鼠模型的記憶力，並抑制大腦海馬體中阿茲海默症主要標誌物「β-澱粉樣蛋白」。

陳儷行表示，TES是一種非侵入性治療方法，原本主要用於治療眼部疾病，如可將其應用於治療神經精神疾病，無疑是一個重大突破。對於何時可應用在人類身上，陳應城教授說，現在討論仍是言之過早，必須進行臨床試驗以確認其療效及安全性。