炎炎夏日，不少人都愛享受陽光與海灘，惟部分人曬太陽後，外露皮膚如脖子或手臂便會出現紅疹和痕癢，嚴重甚至出水泡。皮膚科專科醫生指，此情況為光敏感作怪，疾病、藥物、化學物質，以及過度進食含光敏感物質的食物均會致病，建議患者避開致敏原和做好防曬工夫。

皮膚科專科醫生林嘉雯

光敏感又稱「日光性皮膚炎」，皮膚科專科醫生林嘉雯指，光敏感即皮膚對陽光中的紫外綫出現過敏反應，導致外露皮膚發炎，產生紅疹、痕癢、腫脹和灼熱感，嚴重甚至會出水泡，導致色素沉澱和留有疤痕。

九層塔檸檬等汁液可誘發

引致光敏感的成因未明，但林指部分疾病如紅斑狼瘡、紫質症和皮肌炎，及服食血壓藥如利尿劑、維他命A衍生物如異維A酸、抗生素如四環素類和非類固醇消炎止痛藥等藥物，均可引致光敏感。而使用佛手柑味香水、過度進食或接觸含光敏感物質的食物，如九層塔、芹菜和檸檬等的汁液後曬太陽，亦可令皮膚對光特別易有敏感反應。

她解釋，夏天太陽特別猛烈，紫外綫更強，加上衣着較少布，皮膚外露地方多，故光敏感在夏天更嚴重和常見，每月約有2至3宗個案。若皮膚外露地方反覆在曬陽光後出紅疹，很大機會是患光敏感，但患者須分清楚光敏感和曬傷的分別。

除了患以上疾病或服用相關藥物，林指，常暴曬、無做好防曬工夫，及常在戶外工作如救生員、地盤工均屬高危。林建議患有原因性引起的光敏感患者，可與醫生商討轉藥、留意香水和護膚品會否令膚況惡化、接觸致敏汁液後要徹底清洗乾淨、避免長期暴曬等。

發作宜冷敷及保濕紓緩

如出現光敏感情況，林指患者可先用冷敷及盡快為皮膚保濕，以紓緩敏感反應，若情況沒改善便應求醫；醫生一般會處方外塗類固醇藥物，以減少敏感和紓緩發炎，情況嚴重或要口服類固醇藥。