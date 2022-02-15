過了情人節，又到農曆正月十五元宵節。雖然疫情阻擋了我們賞花燈、猜燈謎的風俗活動，但阻止不了大家團圓吃湯圓。眾所周知，湯圓由糯米製成，或實心，或帶各式各樣的餡料，有甜有鹹。湯圓原本唔係叫湯圓？古時，湯圓又名「浮圓子」，後來改名「湯糰」、「湯圓」，取之團圓諧音，並寓意團圓，表達對生活美好的祝願和嚮往。面對口味層出不窮的各種湯圓，患有慢性病的人該如何挑選？今期有註冊中醫師張立彤為大家解答。

不同餡料有何補益效果？

張醫師表示，大部分湯圓外皮爲糯米所做。糯米又稱「江米」、「元米」，為「脾之穀」，味甘、性溫，有補中益氣、健脾止瀉、止虛汗的功效，適用於脾胃虛寒人士適量食用，尤其適合於冬季食用。至於餡料方面，有鹹和甜兩種，南方的普遍是甜餡料，又以黑芝麻餡、花生餡和豆沙餡為主。

黑芝麻：滋養肝腎、益氣養血、潤腸通便、烏髮潤發、養顏潤膚。現代藥理作用顯示，芝麻可補鈣，降血壓

花生：補血止血、健脾和胃、潤肺止咳，改善血液循環、增強記憶、延緩衰老

紅豆：利水除濕、活血排膿、解毒消腫

核桃：溫肺益胃、健腦、潤腸通便

玫瑰：理氣解鬱、活血散瘀

棗泥：補脾和胃、益氣生津

自製健康版湯圓

醫師提醒，不管甚麼方式，再健康的湯圓都是典型的高碳水化合物、高脂肪和高糖食物。再者，雖說糯米好，但凡濕熱痰火偏盛者，表現為發熱、咳嗽痰黃、便秘、腹脹等，應當忌食。糯米太黏滯，難以消化，小朋友、老人、病人應注意適量食用。肥胖人士、糖尿病患者、手術後或久病初愈人士、慢性腸胃疾病患者、高血脂和冠心病患者，尤需少食爲妙，或不妨自製減糖版湯圓。建議在湯圓的糯米皮上做一些改動，增加一些紅薯、紫薯等富含膳食纖維的薯類主食，製作成湯圓皮，既降低糯米的升糖指數，還提供了更多的維生素、礦物質和膳食纖維。所以自製餡料中，最好也選擇用木糖醇取代白砂糖。

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