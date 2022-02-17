第五波新冠疫情持續擴散，病毒傳播力驚人，確診數字節節上升。有人染疫後惡化快，亦出現了久違的死亡個案；亦有朋友染疫後在家自我隔離數天已痊愈，症狀似一般傷風感冒，同住家人亦未染疫……患病人士情況人人不同，有輕有重，不能掉以輕心，但亦要冷靜應對，先別亂了方寸，令情緒影響病情。另對於未染疫者，防疫茶可能幫到你。

「治未病」：預防勝於治療

由於之前香港防疫做得尚好，今次第五波確診人數升幅驚人，對比起來情況好像很嚇人，不少人因而方寸大失。之前第一代新冠肺炎病毒殺傷力強，但傳播力較弱；如今新一代的Omicron卻「模式倒轉」，殺傷力較弱但傳播力驚人，於是坊間有很多保健訊息爆出，包括「防疫茶」。

近期在網絡及不同群組看見許多防疫養生食品推介，但良莠不齊，讀者宜小心揀選。中醫學講求「治未病」，預防勝於治療，中藥防疫茶確可助你平衡陰陽預防染病，在這裏我嚴選了幾條較適合港人體質的，供市民參考及酌情選用（如有相熟中醫師，最好事先請教一下）：

1.瀉白清瘟飲

此方乃「廣西新冠肺炎中醫藥救治專家組」聯同「廣西中醫藥大學第一附屬醫院專家團隊」，於本月擬定的中藥防疫方，供前線醫護、高危地區人群、密切接觸者作預防之用；其組合溫和，一般市民大眾大部分人均合用，尤其適合前線工作人員。

處方：荆芥1.5錢（後下）、薄荷1錢（後下）、通草1錢 、連翘2錢、淡豆豉3錢、厚樸3錢、北杏仁2錢、生甘草1錢、桑白皮3錢、地骨皮3錢、車前子3錢

功效：宣肺透表，解毒清温

煎法：加水500-600毫升，泡10分鐘，大火煮開小火慢煮15-20分鐘，濃縮成200毫升，一天內分2次内服。此乃一人分量，建議隔日1劑，連服用3-7次。

備註：7歲以下兒童，用量減半。嬰孩不合。

2.抗疫三冬茶

此方由香港大學專業進修學院嶺南中草藥系列研修課程導師楊根錨所擬，因組成主要藥物均屬冬青科藥物，所以叫做「抗疫三冬茶」。

毛冬青清熱活血通脈

此方組合藥性偏寒，以清熱袪濕為主，適合體質壯實或體質偏熱之成年人使用。患有G6PD缺乏症宜刪除土銀花，以免相冲。

組成：救必應5錢、毛冬青1両、崗梅根1両、布渣葉3錢、土銀花5錢

煎藥方法：此方用清水6碗，中火煎煮40分鐘便可。適合於2至3人服用

備註：7歲以下兒童，用量減半。嬰孩不合。





下一頁：.成人預防新冠肺炎方、護肺防疫茶