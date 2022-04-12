本港第五波新冠肺炎疫情強勁爆發，感染個案以百萬計，傳染性相當驚人；目前雖然發病個案已經回落，但難保第六波隨時來臨，所以我們一定要有所準備，才能確保可以安然渡過。看看以下幾個Q&A，相信可以幫到你。

小回顧小分析

第五波疫情爆發來得猛且急，本港公營醫院承受力因而崩潰，輕症患者需要在家隔離，期間中醫藥發揮了支援救亡的作用——由國家推薦的抗疫「三方三藥」，當中使用方便的「三藥」一度在民間搶斷市，亦的確在居家隔離期間救治了不少患者。

由政府派發的抗疫包，內含連花清瘟膠囊、口罩和快速檢測棒。

疫情肆虐期間，筆者當起義工，以中醫專業、用義務電話諮詢形式支援需要家居隔離者，先後共支援逾200個家庭達300人次，年齡由嬰兒至95歲不等，當中使用中成藥的比率逾95%。以下是筆者就各病人病況的綜合回顧：

1. 發熱：60％（微燒至39度攝氏左右均有）

2. 喉痛：50％（由微痛到痛如刀割也有）

3. 咳嗽：60％（由輕微至中度也有）

4. 有痰：70％（多出現在中後期）

5. 鼻水：30％（相對較少出現）

6. 腹瀉：2％（偶見，屬極少）

在服用中成藥作治療方面，服用連花清瘟膠囊的約佔80%，藿香正氣片佔10％、金花清感顆粒佔5％，其他中成藥佔5％。當中，自行中西藥物結合治療的佔30%。大部分病人均是先出現症狀（例如發熱或喉痛），隨後1-3天才出現快速測試陽性，意即症狀比快速檢測走得快；而核酸檢測就較快速測試為敏感。而由快速測試棒見到陽性，到轉為陰性，一般需時4—15天不等。

今波疫情，從中醫學角度看，病人濕重的情況較普遍，佔比較多，這可能與近月天氣春暖潮濕有關；熱重的病人亦較偏寒的病人為多，這相信與香港的地理環境處於亞熱帶有關；亦有部分病人出現陰虛津傷的表現，相信這與發熱過久傷及陰津有關。

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