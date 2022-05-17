爲人父母者，當然希望自己的孩子肥肥白白、健康成長，可是肥嘟嘟的孩子卻不代表健康。疫情期間，外賣App興起，令本港的「無飯」家庭愈來愈多。即使有家庭主婦或工人姐姐，也未必懂得安排小孩飲食均衡，加上市面的垃圾食物太多，隨著肥胖而來的文明病正威脅港童的身心健康。肥胖兒童的免疫力一般相對低下，較容易患上呼吸道疾病如支氣管炎、哮喘。家長們應及早替孩子把關，讓小孩遠離肥胖、遠離疾病。小兒要壯不要胖！

所謂「四時欲得小兒安，常要三分飢與寒。」惟本港的獨生子女較普遍，不少家長千方百計滿足小兒的各種要求。有些家長會在子女「扭計」時以零食糖果作誘餌，令孩子染上不良飲食習慣。有些家長則把小兒照料得無微不至，甚麼事情不要他們做，導致小孩失去自理能力，衣來伸手，飯來張口，缺乏鍛煉，性情懦弱。

認清虛胖與實胖型

註冊中醫師張立彤表示，兒童肥胖可分為虛胖及實胖兩類。虛胖者，肌肉組織及脂肪均呈鬆弛狀態，並且有水腫。實胖者，脂肪密度高。要小兒擁有健康體魄先是讓內在系統和諧運作，增加肌肉的比例從而減少血液中的油脂和雜質。基本上，一日三餐是用來製精製血，但當人體機能出了問題，用來製精製血的東西反成製油製脂，不能生精血反而囤積成膏脂痰濁，遂成肥胖。中醫認為，肥胖症多因素稟脾胃薄弱，加上飲食不節，嗜食膏粱厚味，氣滯痰生，或多靜少動所致。

減重飲食管理有策略

飲食管理是兒童減重最重要的一環。兒童減重方法不同於成人，不可驟然就完全嚴格控制飲食，仍應顧及兒童生長發育的必要營養，初期要求體重勿再速增，再求減重。主食如飯、麵、麵包要減少、蛋白質應足夠，要限制脂肪及醣類的攝取。忌食油炸及甜點零食，多提供熱量少而體積大的食物如蘿蔔、筍、冬瓜、綠豆芽、芹菜等。針對虛胖，中醫指必須行氣利水，以消除水腫為主，可常用生薏米陳皮水；實胖型小孩應活血、行氣、潤下，調理整體消化系統，改善循環系統，可多用山楂冰糖水。

即睇張醫師推介健康減脂食療！大人細路都啱！

1. 黨參薏苡仁雞肉湯

材料：黨參4錢，生薏米5錢，蓮子5錢，陳皮一角，山楂3錢，雞胸肉4兩，生薑3片。

（圖片由作者提供）

製法：將雞肉洗淨汆水，斬件；生薏米、蓮子（去心）、陳皮等洗淨；把全部材料放入鍋內，加入適量清水，用武火煮沸，改用文火煲2小時，加鹽調味即可。

功效：補益脾氣，健胃去濕。適用於脾虛濕阻型體質，可見體態肥胖，或局部肥胖，如：腹、腰、大腿。身重無力、嗜睡疲乏、冇尼神氣、冇胃口、大便不爽而偏爛，舌邊兩側有齒痕。

（圖片由作者提供）

2. 紅蘿蔔粟米鬚排骨湯

材料：粟米鬚4兩，紅蘿蔔一條，山楂5錢，馬蹄6粒，排骨8兩，蜜棗5粒。

製法：將所有材料洗淨，排骨汆水，紅蘿蔔及馬蹄切塊，把全部材料放入鍋內，加入適量清水，用武火煮沸，改用文火煲1.5小時，加鹽調味即可。



功效：清熱生津，利濕消脂。適用於脾胃實熱型體質，肥胖均稱、體質健壯、面紅、易飢、聲音洪亮、怕熱汗多、或有便秘、口舌易生瘡等。

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。