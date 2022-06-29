香港地到處都是商場，大家進出冷氣地方好易病，大熱天時唔飲返杯凍飲，周身唔聚財？結果，一出入冷氣地方又打噴嚏、又鼻塞、流鼻水，鼻敏感發作！註冊中醫師藍永豪博士指出，部分香港人缺乏運動之餘，又好食生冷東西，或會形成虛寒體質，容易誘發鼻敏感、哮喘及痛經等一系列虛寒性疾病，並增加罹患胃腸疾病的風險。點解救？又係時候做天灸！

養陽氣「冬病夏治」

藍博士表示「春夏養陽」，天灸療法屬於中醫傳統療法之一，能為人體注入陽氣，從而改善虛寒體質，防範冬病來襲。天灸療法提及的「三伏」是指初伏、中伏、末伏三個屬肺金的庚日，此時屬一年中陽氣最盛的日子，使用調配的中藥粉末，敷貼於特定的穴位上，通過藥物的刺激和吸收作用，藉經絡的傳導，以疏通經脈，行氣活血，調節臟腑功能及調整陰陽平衡，從而起到扶正氣、祛病邪之效。現代研究顯示，天灸療法能增強人體的抗病能力，減少和預防疾病在冬天發作次數及程度，達到標本兼治的目的。

重要日子2022年「三伏天」：

● 2022年7月16日（初伏）、

● 2022年7月26日（中伏）、

● 2022年8月15日（末伏）。

穴位敷胋一般是經過醫師調配好處方，多使用具有溫經通絡、行氣活血、消腫散結、祛寒除濕、通痹止痛的中藥。

天灸療法安全簡便

天灸療法具有安全、簡便、療效肯定等特點。一般是經過醫師調配好處方，多使用具有溫經通絡、行氣活血、消腫散結、祛寒除濕、通痹止痛的中藥，將其研成粉末，再用蜜糖和薑汁調成糊狀，敷貼於特定的穴位上。敷貼時間因人而異，成人一般貼1至2小時，小孩敷貼的時間宜再短一些，以敷貼部位有發紅、灼熱、微癢、微痛為度。

除了進行天灸療法敷貼穴位，虛寒體質人士亦可跟據醫師建議，配合艾灸(圖為隔薑灸)，以增強療效。

（圖片來源︰pixel.com）

天灸注意事項

藍博士提醒，敷貼部位發紅、灼熱、瘙癢、微痛、色素沉著，均為常見反應，儘管古人還要求敷貼到起泡以達至最佳療效，正如近代有學者認為，天灸時選用較強的刺激量達至起泡，其用意是利用含有藥液的水泡維持較長的穴位刺激時間。然而，水泡有穿破感染及損容的風險，因此醫師會適當調整藥物後，並控制好敷貼時間，在維持療效之餘，務求減少皮膚刺激，從而減少水泡的發生。天灸療法並不適合三歲以下小孩，而孕婦、嚴重心臟病、嚴重精神病、皮膚潰爛、感冒發熱及過敏體質者等都不適宜敷貼。治療當日應戒口、避免冷水浴及著涼，並根據註冊中醫的意見，酌情使用以下藥膳食療以鞏固療效。

食療推介：參苓滲濕湯

材料：太子參10克、茯苓10克、山藥15克、蓮子12克、炒扁豆9克、熟薏苡仁15克、蜜棗3枚、瘦肉及食鹽適量

做法：所有材料洗淨，瘦肉切塊汆水。將所有材料放煲內，加適量清水，煮約1.5小時，加鹽調味即成。

功效：益氣健脾，滲濕止瀉，適合面色萎黃、形體消瘦、四肢乏力、消化差、易腹瀉，屬脾虛夾濕證患者。

食療推介：參芪益氣湯

材料：黃芪12克、太子參12克、陳皮1角、當歸9克、雞肉及食鹽適量

做法：所有材料洗淨，雞肉切塊汆水。將所有材料放煲內，加適量清水，煮約1.5小時，加鹽調味即成。

功效：補脾益氣，適合疲倦乏力，氣短聲低，面色蒼白，屬脾胃氣虛證患者。

藍永豪博士簡介

註冊中醫藍永豪博士，南京中醫藥大學醫學博士、香港浸會大學中藥學碩士、香港浸會大學中醫學學士及生物醫學理學士（榮譽）