這些年，當大眾疾呼時下男女性行為隨便之時，我在輔導室內見到的無性夫妻遠比無飯夫妻多。

他倆已婚六載，除頭兩年的性生活較為愜意外，往後性生活次數逐漸遞減，近半年更降至零。

「不為甚麼，只是生活太多磨擦，漸漸連對性的興趣也都少了。」他如此描述當前局面。

起初他想減少磨擦，最後卻連接觸對方身體也一併減少。

她對丈夫看法立即作出反應：「你愈來愈沒話說，何來磨擦！每次傾談，你不是顧左右而言他，就是沉默不語。除了想做愛，有多少個晚上你會與我一同上床就寢？大部份時間是你幹你的事、我睡我的覺，如斯性生活，何來樂趣！」

她抗拒性，原來是因為不能接受二人關係只剩下性。

她更坦言，若非稚子，或會考慮離婚。

誰會想像這對擁有一個活潑孩子、給人一個幸福家庭感覺的夫妻，原來親密關係已近冰點。

夫妻角力，儼如戰場，她的詰責，此刻似是佔了上風，但卻令原本已欲言又止的他，因為不想衝突，又再沉默下來。

伴侶相處有時很弔詭，一方愈是強勢有理，另一方可能愈迴避不理。她用力追，他拼力逃，雙方各感疲累。

為免衝突惡化，他選擇去迴避，最後雙方愈隔愈遠。他卻不知道，沒有衝突的婚姻遠比有衝突麻煩，因為當關係遠至不再牽動情緒時，感情可能已經死亡。

作為女伴，當發現自己身體不能吸引對方，內心固然憂慮恐懼；但當對方對她身體的興趣多於對她的興趣時，苦澀之味，也難言明。

原來失去性趣不是因為生理障礙，而是心情和關係問題，令這對夫婦擱淺在感情礁石上，性愛輕舟動彈不得，性生活形同枯槁。

從來沒有兩個人的性需要和期望是一樣的，故此和諧性關係的基礎在於面對相異處時，仍然看到彼此的共同，並願意為這共同而合作。

除非他們同時看到一個「受了傷」及「仍然珍愛」的對方，否則期望改善很容易會變質成為失望和憤怒。

幸好，他倆能在「我」、「你」之間，仍然看到「我們」，並願意為這一段褪了色的性關係，重新著色。

關於「性無能」，現有「偉哥」可服，但「愛無能」卻沒有一服即效良方，必須靠雙方正視床上床下的關係，同步改善溝通和學習。

因為他們願意從心開始，也合作從身開始，我相信愉悅的性生活已離他們不遠。

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