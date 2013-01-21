很多人對性生活的滿意度，是以做愛的頻率和時間長度來計算；做愛次數愈多、持久度愈長，滿意程度就愈高。

做愛次數和持久時間，仿如理想性愛的認證標準。

這種看法，本沒有甚麼對或錯，因為每個人的生理狀態、性需要和滿意程度本來就是獨立和主觀的事。但當每個人都視此為必然追求的唯一指標，性生活慢慢會儼如奧運項目，要求更高(次數)、更強(持久力)、更勁(性能力)。不能達標，就被比下去。

怪不得常聽到有男士吹噓自己性器官的硬度和持久度，大談自己如何以金槍不倒的胯下之物，令性伴侶欲仙欲死聲嘶力竭，印證自己有多強。

輔導室內，遇過男士因憂慮自己性能力比人差，恐怕不能滿足伴侶需要，愈想愈憂慮、愈憂慮愈不能放鬆，最後出現心因性的勃起功能障礙(陽萎)。

荒謬的是，這些男士對性能力的參考，很多是基於別人吹噓的戰績，又或是色情電影情節。不理「水份」如何，一於視為藍本。

他年近四十，性伴無數，夜夜激烈進出，汗水淋漓，也經常在朋友面前自豪地分享彪炳的床上戰績。但當他靜下來檢視自己內心世界時，卻發現一洩過後，很多時剩下來的是疲倦和空虛。

他想透過性，去證明自己具有征服女性的能力，但一個要靠陰莖去證明自己有多強的硬漢，究竟有多硬！

初見他時，對性已近麻木，只是欲罷不能，經評估後似已身陷性沉溺狀況。

他的性行為，我甚或形容為「做性」，而非「做愛」。純粹床上發洩，怎也談不上是具質素的性愛。

另見過有一對夫婦，做愛次數不算頻密，約每星期一次，沒有百變性愛姿勢，但每次肌膚依偎、輕搔撫撥、體位互合、身心愉怡。情是性的前提，性是情的高潮，雙方同覺享受滿足。

從他倆身上，我看到質重於量的想法，同樣適用於性愛一事。

以關係作基礎，由內心感覺牽引，帶動身心快感，不需用次數衡量，只要開放心境身體，投入享受，才是愉悅最佳保證。

管他一晚多次，還是出入無限，都未必比你幸福快樂。

若您有關於情性關係的問題或諮詢, 可發電郵至: kookamwing@gmail.com