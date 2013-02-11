尼采曾說：「同樣的激情在兩性身上有不同的節奏，所以男人和女人不斷發生誤會。」因此，兩性和諧並非自然而成，是需要一個彼此理解、適應和接受的過程孕育出來。

這個道理，同樣適用於床笫之上。

如果問一些男士最深刻的肉體接觸是甚麼？相信很多人的答案會是陰道性交。但對女性來說，最窩心感覺可能會是被深情的擁抱。





輔導室內，有位太太說：「前奏對我來說，比性交更重要、更享受。有時我甚至不介意他性交能撐多久。」

對男性來說，這似乎是個匪夷所思的體會，於是我邀請她繼續分享對性生活的看法，好讓身旁丈夫更了解她的需要。

「常覺得他像很急趕似的，只集中撫摸我的胸部和下體，其實太長時間摸撫這些部位會有痛的感覺，特別是在天氣乾燥的日子；有時下體未有足夠分泌他就進入，感覺並不舒服，但他就像是完成了任務。」原來這是她第一次為自己在床上的身體感覺說話。

男人天生性慾較易牽動，儼如微波爐般「一叮」即食，三分鐘內可以完成所有過程，有時難以理解女人的性愛升溫，需像焗爐般慢慢加熱烘焙，故此有些男士會忽略前奏對女伴的重要性，亦有男士在前奏中專攻女伴三點(乳房和下體)，務求可以在最短時間內點燃對方慾火。曾經有不少男士不約而同地告訴我，這些前奏功夫知識，很多是源自色情電影情節。

她續說：「很享受被擁抱和愛撫，而嘴唇、耳朵和頸項都是我敏感的身體部位。」原來她需要的三點與丈夫集中的三點完全不同，畢竟色情電影主要目的是要刺激男人性慾，與真實世界總有很遠距離。

相處多年，他對太太身體的認識原來很有限，他開始明白一個道理  自己以為最熟悉的事物，往往是最不了解的。

除了已知的三點，你是否知道伴侶可有其他敏感的身體部位？

額頭、面頰，眼簾、耳珠、耳背、頸項，頸側、背脊、腰部、臀部、手臂、手踭、手背、大腿、小腿、腳背、腳跟？