做愛完事之後，許多女士對轉身就呼呼入睡的男伴感到失落納悶；更多男士在身體傾洩之後，對嘟起小嘴問「你愛不愛我？」的女伴覺得難以招架。

大部分人都認為自己懂得怎樣做愛，知道興奮激盪的前戲和水乳交融的爆發同等重要，但激戰結束的善後，卻甚少探究。

「每次完事以後，他轉身就睡，我雖然明白男性生理步伐與女性不同，但熾熱激情剎那間急停冷卻，上一分鐘仍如膠似漆，下一分鐘只看著他的後頸與背脊。到現在我仍未能適應那種強烈感覺落差，偶爾會去想減少做愛是否可以減少因做愛而來的煩惱？」已婚一年的她在輔導室內談及在床上的失落。

雖然新婚，但身體接觸的經驗已開始侵蝕她對身體接觸的意欲。

有人認為男人性慾來得速去得快，勞累賣力之後，全身而退沉睡休息屬正常生理現象，而女性在攀登高峰以後唯有獨自緩步下山，靜待消退。

男女生理步伐不同乃不爭事實，但單以生理現象來解釋床笫之事或處理情性關係，是否足夠？

人之所以為人，除了生理及動物性的元素以外，必定有其智慧來達致身心和關係平衡，不應穿上衣服就彬彬有禮，卸下衣服就獸性當道。

大部份女士都渴望激情過後，可以繼續肌膚相接，令她感到雙方仍然連繫。其實男性也不一定抗拒以輕鬆結尾來結束樂章，只是此刻疲累身軀實在難以應付長篇對話或不懂得面對像「愛不愛我？」等束手無策問題。

後戲，不一定要很多說話；一個眼神、一個微笑、輕吻面額、輕撫背部、互相依偎、相擁而睡，就像豐富佳餚後的一客甜品，令人滿足愉悅。

當性慾緩緩退卻，仍能真正擁抱對方，或許令人更能體會愛的實在。