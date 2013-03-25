日前在車站候車，聽到後面一位男士講電話，內容應該是朋友跟他談及一些性行為的經驗。

現代人很奇怪，談私人電話像是公眾演說，讓周遭的人都聽得鉅細無遺。由於他聲浪不小，我也得「被聆聽」他的對話。

「唔係嘛，你同佢做唔帶套，傻嘅！」男士向電話中的朋友說。

當我以為他在向朋友告誡沒有安全措施的性行為是危險時，卻發現實情與我所想的，完全不一樣。

「Monica，扒啲喎，佢咁嘅款，點值得唔帶套同佢做呀！如果係Jessica就唔同，索好多；要唔帶套，起碼要咁上下級數啦。」男士續向朋友談論自己見解。

我不清楚這男士對「索」的定義是甚麼，也不知道他所講的級數是對女性一個籠統觀感還是在具體描述女性胸部，但隱約聽得出他認為外表吸引的性伴侶，才是性交不帶套的合理原因。

上了車後我一直在想，這男士認為帶套與否取決於對方外表，他對安全性行為的觀念，可能比他的朋友還要差。

不帶套，不是因為了解對方生理健康、過去性經驗及性伴侶多寡，而是她要夠「索」，這是他的見解。

她只要「索」，我就肯「博」。

理論上，外表吸引的女士相對地會更容易引來狂蜂浪蝶。若撇除個人定力或道德因素考慮，「索」的應該比「扒」的會有更多機會及選擇和人發生性行為。故此，若單憑「索、靚、正」為不帶套的考慮，邏輯上應該是更不安全。

生命無Take Two，身體並非投資工具，不應持有任何「值博率」的考慮。懂得尊重及保護自己身體，不讓自己的身體冒險，應該是性教育的入門知識。

回家後看新聞，衛生署最新報導2012年共有513宗新增愛滋病病毒感染個案，創過去29年新高。當政府一直呼籲要避免不安全性行為，正確使用安全套時，香港人又聽到多少？

(註：文中提及兩位女子名字全為假名。)