眼前的他，臉容憔悴眼神恍惚，難以相信實際年齡只有25歲，這可能和他過去數年經常遊走於夜場有關。

他是家中獨子，父母經營具規模的貿易生意，故即使過去數年沒有固定工作，仍有足夠經濟條件給他過著酒色生活。

過去四年，他的性伴侶數目接近50個，搞上一個不久，就會開始狩獵下一個。年紀輕輕，已同眾多女士有一手，他已成為朋友眼中的「集郵」高手。

起初，他亦以自己的床上戰績為榮，但近來他發現床上的滿足感愈來愈少，相反在歡愉後的失落感卻愈來愈強。性是他的生活重心，他不能不去想、不能不去做，但愈去做就愈失落，愈失落就愈要做。

「每次與新認識的性伴上床，都有莫名的激情澎湃，但上床以後，維持關係的意欲就驟減。有時也想過發展一段持久一點的關係，但即使起初覺得對方吸引，很快就沒有動力和辦法維持下去。唯有再找新的，才能維持那股激情力量的感覺，於是當征服完這一個後，便會盡快找尋下一個。」他給我講述集郵過程中的心境。

征服的動力，原來是源自內心的傷痕。

作為家中獨子，父母一直對他有很高期望，從小經常將他和親友子女比較，但由就讀學校組別(Band)、學業名次、體藝發揮，所有校內校外表現，他都沒有卓越成績。其實他各樣表現並不算差，但在高低比拼中，只有勝負贏輸，卻不存在可以接納。於是他的正常普通，經比較後就變成失敗不濟，成為親友揶揄對象，被父母視為沒出色。昔日一些被譏諷的說話，今天他仍牢牢在心。

當無法接納那個長期不被肯定的自我時，他只得轉而視線向外尋覓。征服，是要去填補長期被否定的失落，從而體會自己的能力澎湃，調理那顆脆弱受傷的心。

集郵的滿足不是來自床上的身心歡愉，而是能夠一次又一次體驗自己征服女性的能力和激情，但集郵同時令他只懂得以陰莖和異性溝通。

不停狩獵性伴，可以令他短暫忘記那個連自己也不能接納的自我，內心傷痛才稍得紓緩。

「古時有關雲長全神貫注捉象棋刮骨療毒，今日有凌凌漆聚精會神睇鹹帶鑿骨攞彈頭」，是《國產凌凌漆》一片中，周星馳大腿中槍後治理傷口時減低痛楚的分心大法。

用性去減低傷痛，原來絕非誇張，更不只是電影橋段。