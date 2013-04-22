當一個男人用「色迷迷」或「猥瑣」眼神去凝望周邊女士，將對方身體與自己性慾相連，對很多女士來說，會有一種被侵犯的感覺。

「妳著得出嚟，就預咗俾人睇」就像「你出得夜街，就預咗俾人劏死牛」的邏輯一樣反智，除了淡化加害者自主能力角色外，對兩性和諧相處，似乎起不到任何幫助。

上次提及在地鐵車廂內被人指責為「鹹濕佬」的男士，事後我和他一起回想那位被他盯看女士的憤怒背後，可能存在著不安、恐懼和不被尊重的感覺，希望他除了「妳著得出嚟，就預咗俾人睇」的想法以外，可以從一個互動關係的角度去理解睇與被睇、傷害與被傷害。

翻查字典，「淫」原來也可以解作過分和沒有節制。

我想他明白，不恰當的目光足以令人受傷。這種受傷，是一種主觀感覺，頗難具體言明，就像「平和」和「友善」，不容易清晰解說，卻可在人與人關係中真實體會。

但是，是否每次男人觀望女士，都是存在非份之想，立心不良？

與男伴走在街上，女士們是否都要求他目不鈄視，視線焦點只可以停留於自己這個西施？就像上次提及那位妻子認為丈夫「街上睇女仔」的行為，是對自己不尊重和不專一。

女人憂慮男人有太多幻想會破壞現實生活中的伴侶關係，但男人卻覺得幻想會豐富他的現實生活。

男人到達垂暮之年，即使已經力不從心，兩腿間的器官再不聽指揮，但當遇上吸引的女士，兩耳間的器官(眼睛和腦袋)，仍會蠢蠢欲動。

男人在視覺上容易被美色吸引的天性，不會因為他成了別人的男朋友、成了別人的丈夫，甚或成了別人的父親而改變，分別只是眼動、心動，還是兩腿間的器官動而已。

離開猥瑣的目光，女士值得欣賞的地方其實何其多。由髮型、輪廓到體態，由身型比例、四肢形態到服飾配襯，由成熟套裝、優閒牛仔褲到貼身Legging，不論濃妝艷唇還是輕脂薄粉，都有不同味道。即使外在美，絕不應只限於露點、露bra和露底這麼狹窄。

懂得欣賞一位女士，有若品嚐一杯香濃咖啡，也如觀賞海天一色美景，亦像陶醉於一闕優美音樂，同樣令人怡然。

被美色吸引和懂得欣賞女士的男伴，其實沒有甚麼值得憂慮，除非他的心早已看不到妳。