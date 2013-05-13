現實生活中伴侶關係，遠比一些「彼此相愛」、「坦誠溝通」的抽空相處概念複雜得多。

半年前，他到內地公幹幾天，晚上與同事消遣，在酒精影響下與內地分公司的女同事發生了兩次性行為。冷靜下來，他對自己的不忠行為十分愧疚，覺得傷害了婚姻、傷害了妻子。後來，他向該女同事賠罪，兩個月後更轉了去一間不需要北上工作的公司，避免再置身試探。

痛定思痛，他決心重新培養與妻子的關係。

他正猶豫應否將這段性史向妻子陳明，以示歉意懊悔；而坦白就是一個明證，也可為這筆風流債撇賬。但另一方面，他卻擔心若妻子不能接受，他的坦白就會觸發婚姻危機。

過去的性史，應否給對方知道？溝通貴乎坦誠，但當坦誠會引發關係危機，應如何選擇？

最後，他決定將性史隱瞞。

他原先覺得坦白可以減低內心歉疚和壓力，但卻漸漸發現壓力擔子原來只是轉移了給妻子，她要被逼去思索如何面對一個不忠的丈夫。

他也明白即使表示懊悔歉疚，對方不一定會接受和原諒，因為原諒是一個人的內心自發過程和選擇，絕不是一個責任。

他不能推測妻子知道後會有甚麼反應，他不想冒婚姻破裂的風險，故選擇閉嘴。

情性關係中的互動，很多時都不是簡單的是非題，有時會是單選，有時會是複選，有時會去陳明，有時會去留白。

當然，他仍需擔心度日，因為沒有人能保證這段性史會永不曝光。若事情被揭發，婚姻破裂的風險可能會更大。

當婚姻出現不忠，其實就不會存在有好的解決方法，只可以思量如何減低傷害。所以最好的解決方法，就是不讓問題出現。

「唉，出得嚟行，預咗要還！」他低聲苦笑自嘲。

「出得去搞，條數要找。」我給他多加一句。

(待續)