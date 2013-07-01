我們的社會發展真的很多元，多元得令人有點紛亂。

當我們認為現代人性行為尺度愈來愈寬鬆時，我在一個討論區上卻看到有一些男士表達希望可以娶一個處女為妻，認為處女是一個真正徹底屬於自己的女子，只是覺得當今處女難求，唯有退而求其次，希望自己的女伴之前不會有太多性伴侶。

討論區中一位男士分享了他的故事和疑問。

他認識了一位女子，女子告訴他以前只有一次拍拖經驗，他心想「手數不太多吧！」於是開始和她拍拖。後來和她發展，感覺她的床上經驗很豐富，男的心裏疑惑不安，推想她之前可能曾有多個性伴侶，覺得自己可能被騙。他在討論區求教，應否撇掉這個因為「手數」太多的女友？

「手數太多」，就像一部新車落地後，可以由一手、二手、三手…..不斷轉換，轉手愈多，價值愈低。起初他心想女子轉手次數不多，總仍有個不錯的價值。後來卻懷疑對方轉手次數比預期多，故考慮應否離開這個因為性經驗豐富而變得價值低的女友。

他認為被騙所以想離開？他覺得對方有太多性伴侶而不能接受？對方性經驗豐富而令他感到自己在床上被駕馭？

也有女的在討論區表示因被人騙去處女之身而難過，認定自己變得沒有價值，也不相信自己會被好男人看上，往後在兩性關係上愈來愈隨便，自我價值更減，最終實現了她對自己的自我認定。

當性行為尺度愈來愈鬆，卻又會重視處女、介意對方有太多性伴侶，行為與觀念是否一個矛盾？「處女情意結」這個似是上世紀的產物，今天的意義又是甚麼？

曾經有一個關於性行為和性觀念的調查顯示，年青人在性行為上表現開放，但性觀念卻仍然保守，很多人表示希望他們將來的伴侶會是處子之身。

原來我們的性觀念，一直都未能好好駕馭我們的性行為，性行為亦未能與性觀念同步，當表裏不一時，人豈不會有紛亂之理！