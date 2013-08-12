他外型穩重，收入固定，工餘時喜愛戶外活動，是未婚女士心目中的「筍盤」。他渴望有穩定的感情關係，曾五次拍拖，但戀情同告觸礁，由最長的十個月到最短兩個月，每次都是對方提出分手。

遇上心儀對象卻一而再的分手收場，他不想成為「愛情離合器」，很想知道問題在那裏？

他給我憶述上一段維持了兩個月的戀情。

他與女友閒時談天說笑，假日同行郊外，相處愉快。在一次溫馨氣氛下，他倆發生性行為。回憶該次經驗，他覺得雙方都興奮愉快，親密感覺也因而提升。自此，性成為見面時的必然節目。

有一天女友病了，他往她家中陪她，還預備了白粥，給她清腸胃。女友稍事小休，精神略為好轉，閒談過後，他感到性興奮，挨近她身體，最後又幹了每次見面時都會幹的事。

往後半個月，他們見了四、五次，每次都會幹。

一天，對方突然傳來分手短訊。

他用不同方法聯絡她，但對方一直沒有回應，後來連電話號碼及面書戶口也都停用。

一段甜蜜關係，為何突然告終？他感到茫然和難以理解。

我協助他回顧這段關係，他開始發現一些不曾發現的事。

他沒有發現那次女友臥病時，她做愛的投入程度與以往不同。

他沒有發現那次親熱時女友很多時背著他，連性交姿勢也是用後進式，跟以往不同。

他沒有發現女友後來有意無意拒絕他往她家中。

他沒有發現女友主動致電給他的次數漸漸減少。

有一次，他遇上第一任女友，傾談間對方說昔日與他分手時，也有類似經驗。

對方指出，最初與他有性行為是情到濃時，但及後卻變成每次見面指定動作。她更感到床上的他，仿如另一個人。

她感到愈多性接觸，對他就愈有心理距離。

後來，她提出分手。

對於女友對性的反應，他有很多不解。

「她起初也頗享受，為何後來變了？」

「不喜歡，為何不提出反對？」

及後，他發現原來他只看到一些自己看到的事。

他不明白性經驗每次都是獨特的，上次投入並不代表這次享受，性愉悅必須配合當事人的心境和雙方關係。

他不明白性可以增進感情，也可以扼殺關係。

他不明白不say no，不等於say yes。

他不明白自己每次在床上找到快感，但對方不一定有相同體驗。

性與關係失衡，令他在感情路上的同一地點，跌完再跌。