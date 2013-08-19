有一位男士跟我說他經常有飛來艷遇。

他在酒廊兼職，外型討好，擅長樂器，常有女士主動結識他，明示暗示可與他有進一步發展的，從不乏人。

情性關係由男性主動的觀念，今天顯然已經過時。

在那裏，他有過很多風流史，也記不清與多少個女士上過床。

朋友很羡慕他，因為不需主動，不用分文，就艷遇無數，他也喜歡向別人暢談自己的性史。名、利與權力之外，性是男人最雀躍的東西，所以他也樂意和我分享他的彪炳戰績，直到我問了他一個問題。

「對於那些飛來艷遇，你可曾試過拒絕？」

「為甚麼要拒絕？」他反問。很多男人認為「有食唔食，罪大惡極」，所以他對我的問題覺得有點不合邏輯。

「不為甚麼，可能只是那個晚上你不想。又或有時身體很累，陰莖都想休息一下。」

「有女送上門，如果不去馬，別人會懷疑你的性能力。另外，如果拒絕，對方會好hurt。」

對他來說，男人在性事上要維持形象、要保持大方，是很難say no 的。

「那即是如果對方選擇了你，你就沒有不被選擇的權利。」我對他說。

他若有所思的沉默下來。

有一些似是而非的性迷思，常不知不覺間剝奪了男人的性自主；

隨時隨地都要有堅硬的陰莖，永不低頭；

即使地動山搖，依然可以性致勃勃，照做如宜。

只要被選上，就不可以拒絕，沒有自主的性行為，是否艷福？

後來，他更告訴我有一次參加sex party的經歷。

起初，他以為是個大飽性慾的地方，但後來卻經驗到無比壓力。過程中當他稍事休息時，就有人催促他不要呆坐，要盡快去跟其他人幹。那一刻，不管心是否願意和身是否疲累，為了男人尊嚴，他仿如一個性工具的繼續幹下去。

無論性戰無數，或是艷遇無邊，失去了身體界線的自主權，無法表達自己內心的真正意願，怎也稱不上是艷福吧！