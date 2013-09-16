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作者
古錦榮

16/09/2013

進入下半身　推開上半心

#Sex & Relationship
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　　從事貿易生意的他，自離婚以後，經常透過社交網絡和手機交友程式接觸異性，又會流連夜店，尋找合眼緣的一夜情對象。

 

　　他外表算不上英俊，但由於見多識廣健談主動，經常都可與異性搭上。畢竟casual sex 的重點只有兩個：對象與性慾，至於對方背景為人如何，一切都不重要。

 

　　與不同異性有親密接觸，令他不覺得寂寞，有時還偶有感到自己受人歡迎，內心有點兒沾沾自喜。

 

　　一個周末晚上，他在酒吧搭上了她。

 

　　在一夜情世界有豐富經驗的他，了解過對方也知道「今晚共纏綿，明天不相欠」的遊戲規則後，就向她提出由酒吧轉往酒店共聚。

 

　　雙方寬衣解帶，各向對方一輪身體探索，慾火亢奮之際，她突然用手推開他的面。

 

　　「不要kiss我的嘴，我喜歡的人才可以！」她向他說。

 

　　他憶述當時兩人肌膚相接體溫互傳，但卻有一種很強的距離感，身體興奮也蓋不住那股久違了的孤寂。她的一推，令一向床上經驗豐富的他，幾乎潰不成軍，草草完事便離開。

 

　　性交時，兩個人可互不相望，但kiss時，雙方必須正面相對。

 

　　她推開的不是他的下半身，而是他的上半心；她容許他進入她的下半身，卻不容許他進入她的上半心。

 

　　不是自己所愛的人，可以和他做愛；和他做愛的人，可以完全與愛沾不上關係。

 

　　這些年頭，表面與實質可以完全無關。龜苓膏沒有龜，以民主為名的政黨不追求民主，性愛中沒有愛，名不符實的事何其多。

 

　　他曾聽聞有些性工作者會有此禁忌，卻沒想過在酒吧結識這些擺明尋找「一夜風流」的女子，也有這種想法。

 

　　性幻想可以沒有界線，性行為可以很多選擇，性伴侶可以隨時更換，但愛卻是性的一個的禁忌，不能逾越。

 

　　當對愛仍有憧憬，管你如何美化這些艷福性福經驗，總仍覺得欠缺了一種實在的感覺。

 

 

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