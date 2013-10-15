如果愛會令人迷茫，她的情況頗令人擔心。

她丈夫近兩年開始迴避性生活，很多時都是在她投訴施壓情況下，丈夫才應酬一次。

自己是否已沒吸引力？對方有否婚外情？是經常困擾她的兩個問題。

丈夫曾提過她皮膚粗糙，她就立即跑去美容護膚；當發現丈夫在街上會凝望身材出眾的女士，她就考慮應否去整形？

她承認自己早婚，部分原因是想盡快離開破碎的原生家庭，及後也懷疑丈夫是否也有其他原因和她結婚。由結婚那一天開始，她就擔心丈夫將來會否離她而去？六年以來，這個想法一直存在。

起初還以為她的外形條件較弱，但見到她的時候，卻覺得她的樣子甚為標緻，又挺會打扮。但她的眼神卻令我覺得她完全沒有議價能力，甚至連自己也瞧不起自己。

在輔導室內，她一直低著頭。除了起初打招呼，我幾乎沒正面看過她的臉，只靠記憶去聯想她憂愁時的眼神面容。

見她的時候，她還多帶了一個問題：是否要離婚？因為已經等了好一段日子，丈夫對她的親近意欲，似乎沒有改善。

欠缺自信的人，談一個人生重大決定，聽到的會是更大不安恐懼。此刻雖說離婚，她根本應付不來，但離婚的念頭，可在無助無望之中，讓她有一個可以離開痛苦的想法。

當然，她更希望我這個性治療師，可以對她枕邊人失去性趣的原因，有一個快而準的剖析，讓她在惶恐混亂中可以有多一點掌握。

我沒有能力給她一粒心理上的「偉哥」，令丈夫即時在她面前重燃性趣，只能協助她了解性慾缺失可源於不同因素，包括身理、心理、伴侶關係與期望、生活壓力、生活處境和親密經驗等。

其實此刻她更需要的，是她自己，因為她已經遺失了自己。當不認為自己有價值，不再相信自己有獨特吸引力，她已經掏空了自己，也不知道可以在那裏尋回。

內心的脆弱，與她標緻的外表，全不合襯。

丈夫抗拒親近她，或許不是外表因素，而是她的空洞內心世界。

沒有婚姻，人生還有很多空間，沒有自己，絕對無處可逃。