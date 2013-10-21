年近40的他，問我他的情況是否七年之癢？

半年前，公司來了一位女同事，他與她十分投契，由同事合作談到私人生活，由互訴工作間不滿到分享生活點滴，兩人經常一起午膳，有說有笑。女同事常向他求教意見，令他覺得有一種被重視的感覺。近數月，他甚至覺得上班時多了一股久違了的衝勁，他們的相處更由辦公室內延伸至放工後晚膳。

近來，他發現回家以後也經常想起那位女同事，常回味日間的相處片段，渴望見到她多於同一屋簷下已經七年的太太。有一個晚上，他更在一個綺夢中，與她相遇纏綿。

即使還未上床，當情感專注、倚賴和滿足的對象，已由配偶轉移到其他人時，已算得上是婚外情。

「Ok啦，無乜嘢！」這是他對自己婚姻關係的描述。

對他而言，婚後感情變淡乃正常不過，年齡漸增的太太對工作專注，減少了小鳥依人般對他的依偎，也是自然的事。他也甚少主動去打聽她的內心，反正當覺得悶時，他也認為是很正常的事。

連他自己也搞不清，究竟是太太熱愛工作而忽略關係，還是因為她感到被忽略因而寄情工作。也因為覺得太太愈來愈獨立，他也難以向她表達自己有「情感需要和被需要」的渴求，於是情感和身體的親密，也在不知不覺間放棄了。

當婚姻關係真的「無乜嘢」，或許已經是個警號。

現時，他們連性生活也「無乜嘢」。每隔一段時間，當雙方覺得是時候要幹一次的時候，就像交待般的幹一次。上一次雙方同感身心滿足的性生活是在甚麼時候，他也記不清楚，大概是兩年半前去日本旅行的時候吧。至於她的興奮部位是那裏、喜歡怎樣的撫摸？他甚或有點陌生。

或許初婚時曾有過一點甜蜜經歴，但因記憶硬碟已封塵太久，加上近年兩人愈行愈遠，親蜜感覺的體會回憶，實在有點模糊。他們唯一的默契，似乎就是同時在日常相處中，佯作一切沒有發生過，一切正常。

直至遇上這個女同事，他才發現原來情感親密的渴求，是任何婚齡的人都需要的，分別只是你有沒有正視及對象是誰。