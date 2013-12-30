除了祝福，還有惋惜。

那次是我與他倆的最後一次傾談，因為他們會移居澳洲。

過去數次會面，我與他倆回顧過去三年走過的感情路，雙方分享對未來共同生活的期盼，並且預視一下組織一個新家庭可能面對到的問題，因為要在一個新的地方建立一個新的家庭，由環境到心境，要面對的轉變和適應倒不少。

當我問及他們要移居外地的原因時，他的說話速度慢了下來地說：「我的家人不接受我和他一起，所以……。」

他的失落語氣令我感到他移居外地，像是沒有選擇中的選擇，但他的堅定眼神又令我覺得他很清楚自己所作的，是一個甚麼的決定。

由青春期開始，他發現自己的性傾向對象是同性。過去十多年，他曾出現過不少隱瞞、跌宕與掙扎，也嘗試逼自己與異性拍拖，最終因為蓋不過內在的真實聲音，29歲那年，他選擇尊重自己的性向自主與需要，決定出櫃。

向人確認自己的性傾向，沒有令到他的生活困難減少。聽到「死基佬」、「變態」、「陰陽插」等辱罵嘲諷，已是他預期生活中的一部份。但令他最難釋懷的，是父母對他一直抗拒。當他在家時，不是充斥對他非議指責之聲，就是氣氛異常沉寂冰冷。為免家人關係惡劣下去，5年前他遷出，獨自居住。

後來遇上了面前的他，再經過三年感情發展，兩人決定一起生活，但家人更進一步斷言不想再聽到有關他的事。當他告訴家人有移居外地的想法時，父母簡短的回應了一句：「都好！」

他明白到他的離開，可以讓父母迴避一下這條心中的刺。簡單地向自己及親友交待一句「他移民了」，對父母來說是壓力的一點轉移，畢竟不需要面對比不懂如何面對，內心不安或許有絲毫減輕。

他明白到父母的成長經歷和局限，也因為經驗著生活中種種嘲諷鄙視，所以他也明白父母承受的壓力非輕，故他從沒有怪責他們，只是內心對自己的生命心路，有道不盡的傷感。

「為甚麼我愛一個人，就先要離開原先心愛的人？」

「為甚麼我要建立自己的家庭，就先要與原生家庭割裂？」

由家庭到社會，當人與人間相處缺乏認識、了解、尊重與接納時，在這個性向角力的戰場上，或許只有輸家。