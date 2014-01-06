上周末，看了一套由一群年青人編、導、演的話劇《吾係「酷兒」?!》。

酷兒一詞源自英文Queer，有與常不同的意思，在歷史上曾有過不同用法，近年常用作對性小眾的形容，也即是我們說的LGBT。

80年代開始，酷兒開始被廣泛應用在女同性戀者(Lesbians)、男同性戀者(Gays)、雙性戀者(Bisexuals)及跨性別人士(Transgender)身上，以形容他們在性愛的表達方式與傳統標準不同。

面對性愛標準及立場與自己不同的人，可如何處理？接納還是反對？反對是否必然會歧視？不認同與歧視的分別在那裏？

短短一小時的話劇當然不能提供清晰的答案，但卻提供了一個空間給觀眾對這群可能不大熟悉的小眾，在批判之前，多一點聆聽了解他們的內心掙扎和處境。

其中一幕令我印象深刻的，是一張代表主角「酷兒」的椅，遭人不斷肆意推擲踐踏，後來連主角自己也參與自我拆毀。起初被人否定延展到自我否定，由別人破壞到自我摧殘，椅背、座位、椅腳最終完全解體。最後有一位有心人想協助椅子重建，但任憑如何努力用膠紙繩線將椅子拉緊，椅子也是東歪西斜，岌岌可危。

有一種傷害，即使沒有具體動作，也可以造成永遠不能癒合的傷痕，叫做態度。

話劇完結後有一個座談會，接納與反對的聲音當然共存，令我最欣賞的倒是演員們參與演出的心路歷程。每一位演員及工作人員，為對劇目議題有更多認識，曾參與一連串工作坊，邀請支持及反對團體分享立場，又直接與跨性別人士對話，再透過日常觀察和反思，將性小眾的個人心境、人與人關係、群眾與個人的衝突情節，呈現舞台。

如果教育是一個刺激成長的過程，這群年青演員向我展現了甚麼才是真正的性教育。

教育不是要給你一個罐頭答案，但會促使你對人和事有更多的聆聽、思考和理解，從而再自主地按個人的價值觀去選擇和表達。

「你可以接納，也可以不認同，但同樣可以尊重。」我帶著他們的分享，離開劇院。