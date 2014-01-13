輔導室內，我經常問一些夫婦希望從性愛中得到甚麼？很多時都會得到相近的答案：快感和親密。

當再追問在做愛過程中，他們最在意的是甚麼時，我卻發現他們所作的和所想的，有很大距離。

他們在意的是：

身體的味道。

發出的聲音。

避開一些不願意的動作或姿勢。

以間接方式促使伴侶進行某些姿勢或動作。

擔心疼痛。

希望儘快完事。

試圖不要太快完事。

維持勃起或保持陰道濕潤。

抑壓著情緒或表現得亢奮。

「維持陰莖堅挺狀態久一點，令她多點滿足。」這是一位中年男士想做到的事。

「想他儘快進入和完事，我不想幫他口交。」也聽過一位太太這樣說。

口中說著想在性愛中得到某些滿足，但在性愛過程中卻將注意力集中於其他事物，難怪不能從性愛得到滿足的人，從來不缺。

當然，有些人認為著意這些事，是為了得到更好的性愛，又或以為這是提升性愛質素的唯一途徑，卻忽略這些事有時會反過來阻礙他們去放鬆享受和投入性愛。

太著意身體狀況和反應，時刻檢測著陰莖或陰道是否表現得如預期，又或想著希望要作甚麼或避免作甚麼，這些思緒和顧慮會倒過來干擾著你去體會性愛中的快感和親密。情況有如你穿上昂貴禮服赴宴，席間一直小心翼翼著意不要沾到污漬，時刻留意身體要與餐具保持距離，最終成功保持衣裝清潔離開，卻絲毫沒有細味品嚐過當晚的美味佳餚。

要做的做到了，不想發生的避免了，才發現結果原來離開目標很遠。

太著意某些事物，常會令人遺忘了原來的焦點，生活如是，性生活也如是。

當不會將最大注意力集中於勃起、高潮或如何表現得更勁時，或許我們才有更大空間去體會性愛中的快感和親密。