性騷擾，一般人會聯想起一個猥瑣男人以其「鹹豬手」有意或「扮無意」去觸碰身旁女士。對於這等滿足個私慾及缺乏尊重別人的侵犯行為，一般人都會予以唾罵。

但有一次，他覺得被人「鹹豬手」，卻聽不到身旁的人給他同情，也聽不到半句對「鹹豬手」的譴責。

他20出頭，在銀行工作，有次向一位中年婦人推銷投資產品。對方濃妝艷抹，胸前兩團肉在少扣兩粒鈕的裇衫下，幾近走了出來。在他介紹產品時，對方沒有專注的聽，只專注的望著他。

當他詢問對方，就他所講解有何問題時，對方卻問他：「我今日著得靚唔靚？」

後來，坐在他身旁的那位女士，更進一步伸出手去按壓撫揑他的手臂，又順勢由手臂滑下手掌，笑著說：「睇唔出你人咁瘦，原來咁結實喎！」

為提高顧客服務質素，公司早已為客人預備了咖啡飲品，想不到還要奉上「他」這客甜品。

他將這個不快經驗告訴同事。

「你咪有著數！」一個同事以說笑的口吻說。

「可能你手毛長，有男人味，好吸引吧！」另一個說。

「可能她將你當作自己兒子吧！」有一個則想安慰他，減輕他的不快。

我相信若這事情發生在一個女同事身上，同事們的反應會有很大不同，但因為他是男人，被「鹹豬手」的嚴重性，似乎大大減低。

女人在不同意的情況下被摸，叫做「蝕底」；男人在不同意的情況下被摸，叫做「著數」，這是一個頗難明白的道理！

是我們認為男人不會被性騷擾？是我們認為男人有能力保護自己，所以性騷擾不會發生在男人身上？是我們認為同樣的性騷擾行為，發生在不同性別身上，意義就會不同？

另外，曾有一位男士向我講述有一次在擠逼地鐵車廂內，被身旁的女士用手多次按壓他的下體，他覺得那種磨擦並不是無意和擠逼的觸碰，後來到了下一站，他急忙跳離車廂。

「你為甚麼當場不大聲說出來？」我問他。

「男人被女人非禮，有否人相信？若雙方對質，我更擔心對方會反指我用下體去觸碰她，反控我非禮。雙方單憑口說，我認為別人也相信男人非禮女人多於女人非禮男人，還是沉默離場更上算。」

他的想法，是智慧，還是無奈？

在兩性的情色世界裏，男人是否只會被指控侵犯人，卻沒有被侵犯的可能？