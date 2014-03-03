很多人認為性愛重點在於成功或是失敗，因此十分在意做愛過程中，會否犯了一些錯誤？對方能否得到滿足？……又或煩惱自己的身體是否表現理想？自己的身軀是否失去了過去的吸引力？

當你企圖以性愛來確認自己的能力或滿足心理上的自我肯定時，你愈難從性愛中得到滿足，因為這些情感需要，根本不可能藉著性愛中的表現而獲取。

「我們的性愛不像以往般和諧，似少了點甚麼，但又說不清問題在那裏？」

「乳房開始下垂……，我的身材不及以往，吸引力比以前差，會否是丈夫性慾減少的其中原因？」

輔導室內，她想找出性生活變得平淡的原因，於是努力回想過去性行為的片段，企圖從中得出答案。

她愈去探究，愈是擔憂，因為無論理由是甚麼，她不能不承認即使如何keep fit，昔日纖細蠻腰與堅挺乳房都放鬆了，昔日窈窕已經不再。她認為身材斷定了是否性感，而性感與吸引力和性滿足，有著決定性的因果關係。

她認為滿足愉悅的性生活，會跟步入中年的她，逐漸遠離，因為她覺得自己不再性感。

原來除了愉悅與親密感，她還希望在性愛中確認自己是性感及具女性魅力，但這些想法同時令她帶來焦慮，因為她永遠無法回復年青。

她由過去「享受自己的性愛」，轉變為「用性愛來確認自己」，是她認為「性愛不像以往般和諧及似少了點甚麼」的原因。即使他倆性愛表現正常，她依然會感到失落和憂慮，因為性愛並不是達到自我肯定的最佳途徑。

她沒有察覺，原來她在透過性愛，去填補心理上的自我肯定，將性愛化為狹隘而艱難的工作，而性愛帶給她的麻煩和壓力也因此愈來愈多。

原本輕鬆愉悅的性愛旅程，如今背上了沉重包袱。

和諧性愛是否隨著年齡增加會必然減退？是她欠缺自信？是她對丈夫信任不足？還是她對性愛有著偏差的理解？