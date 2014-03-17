  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
作者
古錦榮

17/03/2014

與其做不了，不如不做了？

#Sex & Relationship
  • 收藏文章

  　　「我們已超過兩個月沒有做愛。」一位年近50的男士說。

 

 　　「半年前有一次，做愛時勃起的硬度出現了問題，已經有點擔心，及後情況不但沒有明顯改善，反而每次都擔心能否『做到』？」

 

 　　「『做到』是甚麼意思？」我問。

 

 　　「當然是能夠勃起，可以夠硬進入。」……「其實我也有看4仔和自慰，勃起的硬度卻沒有問題，與上床做愛的情況十分不同。」他補充說。

 

　　 從表面觀察，他的勃起功能障礙似乎是心理因素所致，因為他的勃起障礙只在某些情況下(situational)出現，自慰時完全正常。

 

 　　「反正不能勃起，所以沒有做了。」這是他對過去兩個多月停止做愛的解釋。

 

　　 對他來說，性愛目標是要完成插入式性交，卻不知道除了陰莖放入陰道，性愛歡愉還有很遼闊的境界。

 

　　 插入式性交必須要陰莖有足夠硬度，當硬度不足時，便做不了。與其做不了，不如不做了，這樣更可減少他「想起卻起不了」的勃起憂慮。

 

 　　很多人會將性愛行為分為四個等級：

 

　　一) 插入式性交，被視為最重要、最大快感、最神聖，甚或整個性行為的目的；

 

　　二) 口交或自慰等接觸到性器官的行為；

 

　　三) 不觸及性器官的愛撫和觸摸；

 

　　四) 親吻及擁抱。

 

　　將性愛行為等級化，會容易將插入式性交以外的性愛活動價值貶低，也會導致過度在意性器官的反應，因而忽略體會其他行為帶給身體的歡愉。

 

　　過度在意性器官反應和性行為級別，會容易將性行為區分為成功或失敗，愈在意成敗就愈緊張，緊張就會引發更大焦慮不能放鬆。這也是現在的他，由心理影響生理的Performance Anxiety。

 

　　步入中年，性功能隨著身體機能減慢下降，是必然及正常歷程，聰明的伴侶應擴闊「插入式性交等如性行為」的觀念，學習打造自己性趣，發掘及享受不同形式的性活動。

 

　　要在床上執子之手，與子偕老地享受性愛歡愉，放棄將性愛行為分等級，是個重要的開始。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

你可能感興趣

最新文章

Video

作者

放大顯示
輕養生
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk