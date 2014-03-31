一個下午，接到一位男士來電。

「可唔可以問吓關於嗰樣嘢？」

「嗰樣嘢係指……」我澄清他想問甚麼。

「同老婆之間嘅嘢。」他說。

「你哋之間邊方面嘅嘢？」

「兩個做嗰樣呢！」他答。

「係未指你哋嘅性生活呀？」避免繼續捉迷藏，我直接問他。

「係呀，係呀！」他聲量提高，有點像謎底被猜中般的興奮。

「你想問性生活中邊方面嘅嘢？」

「我想問關於嗰度嘅嘢。」他答。

「嗰度係指…….」我又進入另一個猜謎遊戲。

「我嗰度入去佢嗰度嘅時候會痛。」

「痛，係你定係你太太？」我接近解到另一謎底。

「係佢，我想知佢嗰度痛嘅原因，有咩方法解決？」

原來「嗰樣嘢」是指陰道性交，「我嗰度」是指陰莖，「佢嗰度」是指陰道。猜了半天，總算初步知道是一位初婚男士想查詢當進行陰道性交時，太太感到陰道疼痛的原因和處理方法。

經常聽到有人將性器官稱為「痾尿嗰度」，但卻甚少聽到有人說「睇嘢嗰度」，只會直接說「眼睛」；會說「口」而不會說「講嘢嗰度」。

我們的說話方式，會反映及同時塑造對該事件的態度，而態度又會影響對事件的處理方法。

如果是不習慣，你會如何面對你的不習慣？

如果是傳統觀念影響，你會如何面這個受傳統觀念塑造的自己？

如果是害羞，你會如何面對本來就是你身體及生活的這一部份？

說不出「性交、陰莖、陰道」，只道「嗰樣嘢、我嗰度、佢嗰度」，反映對性有著甚麼態度？這態度對我們性慾、性幻想、性行為和性關係問題的處理，會有甚麼影響？

當性只可私下做而不可正面談時；

當性只可以側面或避重就輕地提及時；





當對本來就是自己生活一部份的性愛，仍然忌諱時；

當對本來就是自己身體一部份的性器官，羞於承認和接受時；

表裏一致和諧的性生活，或許只是可望而不可及的期盼。