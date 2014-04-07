「他喜歡是你的身體還是你個人？你期望他與你相愛還是與你做愛？」這是我希望她要想清楚的問題。

兩個月前，她在一個朋友聚會中遇上昔日小學的一個男同學，雙方由兒時學校生活談到近況，話題投機及遇上故知，她對他產生好感。

由於工作關係，男子長居深圳，只間中返港與朋友聚聚。經過三次見面及電話來往，他邀請她在一個周末北上，並留在深圳過夜。

那夜，他們發生了性關係。

她曾經也猶豫過是否太快上床？但因為喜歡他而跟他做愛，對她而言也算是個合情理的想法，更憧憬兩人關係會因身體界線打破而變得更接近更親密。

與一般情侶無異，她在日間會致電給他，但他卻說工作很忙不能談，於是她在晚上用Skype和他聯絡，他卻說放工很累不想談。

為了遷就他，假期她會往深圳與他見面。過去數次，午飯後他們都會上床幹，幹完就回家。對上那次幹完後，他說約了朋友，叫她自行乘車往羅湖過關，連送她往火車站一程的時間也省掉。

回程火車上，她心感送完「外賣」只剩得落寞隻影，眼眶湧出淚。

她曾經向他提出不被關心的感覺，他不是說太忙太累就是支吾以對。看到他只在意生理需要，對她心理需要卻聽而不聞，她開始懷疑他當她是女友還是炮友？

與男友上床，除了性慾，多少會令你體會點重視或「氹」你的感覺，但炮友跟你上床，他只追求比自己私下「打手槍」精彩的性行為，完全沒有愛。

「怎知道他是否愛我？」她仍希望有大團圓結局出現。

「由現在開始不和他上床，看看他有甚麼反應，或許你可以看得更清楚。」我對她說。

如果是女友，即使是表面功夫，總有點談情說愛元素，炮友則除了做愛以外，剩餘的元素還只是做愛。在「有食不食，罪大惡極」及「不論美醜，最好就手」的原則下，炮友在下身滿足後，上身自然會離開；如下身不能滿足，上身會更快離開，絕對是「有性才跟你有關係」的性關係。

除非你只想性交不望心交，只懂做愛不識自愛，否則應該承認自己眼光出錯，盡快斬倉止蝕離場，因為誤將炮友當密友，必成炮灰，禍及身心。