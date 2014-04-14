經常聽到有夫婦會以性作為武器，當雙方關係惡劣又或對伴侶不滿時，會拒絕與對方上床以示懲罰。你對我不好就不要碰我，餓你幾頓看你怎麼樣！

因為憤怒，所以不和你做，性成為一種向對方還以顏色的武器。

但原來，因為憤怒，所以和你做，也是一種向對方報復的方法。

有報導指一名肯尼亞女大學生，與一名在夜店認識的陌生男子發生一夜情，事後她發現被感染愛滋病(HIV)。女子悔不當初，一度萌生自殺念頭。及後，她改變想法，宣稱：「我恨男人，我要報復，男人毁了我的未來，必須付出代價。」

因為有由我來懲戒衰男人的想法，她決定展開報復行動，以洩心中之憤。在短短3個月內她與三百多名男士發生性行為，導致這些男士全部中鏢。每當與一位男士發生性關係後，她都會將對方年齡、職業等背景資料記下，儼如一本復仇事件簿。她還指報復行動會繼續下去，目標是「再睡二千人」。

她處理自己痛苦的方式，是要別人經歷同樣痛苦，甚或加倍奉還。從數字計算，她能令另一個人感染，已是平手，若睡二千，何止回本！

即使不討論她染病有否自己應承擔的責任，她是否真的會為報復行動感到欣喜？每次做愛過程，並事後將當次性事、對手資料記錄下來時，她會有怎樣的感受？一剎那仇恨宣洩感覺過後，剩下來的會是甚麼？報復過程中，她是否只是一而再、再而三的如用刀割界自己傷口，令傷口更深，心痛的人更痛，難過的人更難過？

原來這是一種殺敵一千、自損八百的「攬炒」報復方法。

她放棄了輕生的念頭，卻選擇了自毁方法對待自己。

《倚天屠龍記》中，金毛獅王謝遜因為復仇而苦練崆峒派絕學「七傷拳」，每練一次，自身內臟就會多損害一次。謝遜武功練成，卻經常狂性大發，無法自制。所謂絕學，原來是要先傷己後傷敵。

性，本是令人體驗連繋快感滿足，此刻成為傷人傷己武器，每次報復，痛的絕不只是對方，回想這女大學生，令人慨嘆。