「我想知…..我的情況是否正常？」這是他坐下來的第一個問題。

「你所指的情況是甚麼？」我反問他。

「這情況發生於十多年前，我一直不明白，也不敢跟別人說，因怕別人說我有問題，況且這種事別人也未必相信。」

原來他所指「別人未必相信」的事，是他在10歲時被一個陌生男人帶上天台作出性侵犯。除了沒有肛交，他由被撫摸身體到被撫弄性器官，由撫摸對方性器官到給對方口交，全都做過。那次是他人生第一次目睹一個成年男人的性器官勃起，以至射精。

這個秘密埋藏在他心中超過十年，不向人說是因為怕成為笑柄，笑他沒有能力保護自己、笑他被男人搞過後會變成gay。

除擔心被恥笑所以不向人透露外，最令他困擾的，是被侵犯時他自己的生理反應。他說被侵犯時，身體有興奮感覺，對方撫摸他的陰莖時，陰莖有興奮出現勃起。

「明明是被侵犯，為甚麼會有興奮快感？我更曾試過夢回當日情況，生理出現興奮夢遺。難道我享受被侵犯？想到這裏，覺得自己很cheap很賤！」這是他首次向人說出來積存內心多年的矛盾和疑惑。

理性上他很清楚性侵犯是違法和不道德，但身體興奮反應卻與思想不一致，身體反應像是出賣了自己的思想道德判斷。

「是我的身體反應有問題？還是我這個人有問題？是身體反應出錯還是我出現錯覺？」糾結一起的疑問和混亂多年來不斷強化他的自我懷疑和自我否定。

原來很多時，我們對自己的身體並不全然了解。

作為一個人，身體接觸是經驗愛與被愛的其中一個途徑。當我們的身體和皮膚被撫摸或觸碰時，常會有舒適滿足感覺，這是一種自然生理反射(physiological reflex)，當性器官被觸碰，情況也是一樣。由於男性性器官外露，較易引發性興奮，故此男士在性犯侵過程中經驗到性興奮的感覺，並非罕見。

身體就是這樣自然和真實，真實得簡單直接沒有修飾，也由於這種直接真實的「舒服」感覺，令他對性與愛出現混淆，以為被侵犯時有性反應就等於喜歡被性侵犯，令他抗拒被侵犯之餘，又被侵犯時的感覺所吸引。

他發現原來那一次性經驗，令他對性與愛產生混淆，也一直誤解自己身體，難以相信和接納自己身體的感覺，令他被矛盾和羞恥牢牢鎖了十多年。

當他開始看到那個不斷自我否定及受傷多年的自己時，我看到他開始淚下。