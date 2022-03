這是智慧的年代,也是愚蠢的年代。

當我們認為婚外情會導致婚姻破裂時,卻有人認為偷情者並不想離婚,而是想繼續留在婚姻中,出軌只不過是生活缺少激情而已。

如果不想留在婚姻,一個人會選擇離婚,因此婚外情反映出偷情者是維持婚姻的想法。真的搞不清這是一種智慧,還是現代人婚姻觀與過去大大不同,抑或只是將不恰當行為理性化(rationalization),以期平復內心矛盾。

一個以「心生苦短,及時行樂」(Life is short. Have an affair.)作口號,為已婚者提供偷情資訊、協助物色對象的網站平台,去年在香港開設網站,短短數月已有超過83000人登記成為會員,其中七成是男性。網站創辦人認為偷情可以重燃一個人的激情,令婚姻可以維持得更久。

婚外情可以改善婚姻?

已婚15年的他,三年前由一次Work trip開始,搭上了公司的女秘書,之後感情火速發展,由拖手到上床,只不過是短短兩個月時間。婚外情開始以後,他對太太的冷淡態度的確起了一些改善。他會刻意安排時間陪伴太太子女,有時更特意提早放工回家,與太太一起的時間似乎也比未有婚外情之前多。

「有否想過太太知道你的婚外情後,會有怎樣後果?」我問他。

「起初還有想,但到後來只想如何不讓她知道。」

「是甚麼原因令你作出『刻意』的安排?」

「當然是希望盡量隱瞞,不讓太太發現自己有婚外情,除非你很想離婚,否則每個有婚外情的人,都或會有這種想法。另外,刻意有目的之安排,或多或少有點補償的心態。」

他對家庭投入更多時間,是因為在家庭以外投入了另一段感情。

原來他的付出不是想太太開心一點,而是希望自責內疚少一點。當與家人相處都帶有利害計算,隱藏著另外的動機,回家的每一步都變得沉重,每一步都踐踏在婚姻關係上。

當你蓄意令人受傷,繼而給對方包紥傷口,是善還是偽善?

他真的不想離婚,也真的投放更多時間在家庭中,但我仍不能認為他懂得尊重珍惜婚姻。

人與人間相處,有時不在於你作了甚麼,而在於你的動機與心境是甚麼。