能夠以有限資源達到最高回報，是商業社會中成功之道，但他以同樣邏輯用於床上，卻經驗了挫敗與焦慮。

在外遊的一個晚上，他和女伴發生性行為，過程中他經驗了愉悅與快感，他覺得對方也同感滿足。完事一會後，看著裸睡女伴，他想梅開二度，於是再挑弄對方。對方也明白他的意思，給他愛撫，但他覺得身體反應遠不如上次的強烈快速，並感到陰莖的勃起硬度出現了問題。

花了一段時間撫弄，陰莖依然不能如前次的雄風再現，後來女伴說：「都係瞓啦！」那個晚上，他完全睡不著，腦海一直盤旋於先前想做卻做不到的情景，也開始想是否有勃起功能問題？

往後兩天，他嘗試自慰，看看勃起硬度如何，但仍是覺得未如理想，他開始焦慮有不舉徵象，會影響以後的性生活。

「無論怎樣撫摸，好像硬度都不夠，我……是否正常？」他告訴我自慰時的情況。

他的焦慮，似乎由那個晚上開始，於是我與他一起回顧那個晚上的他。

「為甚麼第一次性行為後，想來第二次？」

「不為甚麼，只是想，想做多些......」他說。

「你想做，但當刻陰莖可能需要休息多於再需要做？當滿足個人慾望時，有否同時明白和尊重自己身體的需要？」我希望他能明白想要與需要的分別。

他想做，但並不知道性慾望與性能力不一定同步一致。男性在射精之後，會有一段不應期 (refractory period)，需要充份休息後性機能才能恢復，但性慾望可受視覺或外界刺激而引發，與性能力可能有一定落差。

他忽略自己身體機能需要，更進一步透過自慰去測試自己勃起能力，不但沒有給予身體適當調息，更不自覺地增加對勃起的焦慮 (performance anxiety)，心理焦慮又進一步影響著他的身理勃起功能。他開始體驗 anything can go wrong will go wrong 的情況。

他問現時應該做甚麼可以解決問題？是否需要接受甚麼治療？

「甚麼都不需要做，給自己休息放鬆一下吧。」我回答他。

一些似乎很多人知的道理，卻經常看到有人在重覆犯錯，是道理難明，還是人太複雜？

人有兩個主要性器官，一個在兩腿之間，另一個在兩耳之間，他擔心有勃起功能障礙，究竟是那一個性器官出現了問題？