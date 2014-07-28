如果大腦這個最重要的性器官是推動性生活的引擎，性幻想就是性趣的助燃劑。

據說，60歲以下的男人，平均每天最少會想到一次與性有關的事，而女人則只是男人的四分一。男人的性幻想除了次數之外，變化也比女性較多。

但想與做，是完全不一樣的事。如果將性幻想與現實連結，原本可以減壓和促進性動力的幻想，反會帶來壓力及困擾。

一年前開始，公司內的一位女同事開始成為他的性幻想對象。該女同事年約30，他形容她有內有外，具年輕味道之餘又帶點成熟，有次晚上加班累透時她忽然給他遞上一杯咖啡，輕拍他肩膊，更令他對她的溫柔細心烙印腦海。從那一刻開始，女同事日間的衣著、體態、身體散發出的香水味，開始成為他晚上的性幻想元素，他更不諱言有時與眼前的太太做愛時，腦海裏會是她。

年過50的他，發現自己對性有了一種比以往更強的渴求，也覺得平淡已久的性生活添了一點生氣。

想親近她，原來不只是在幻想中，他在日間有時會刻意走到她的工作枱旁和他交談，對她的工作討論和交待也特別詳細。日間接觸夜間想像，他漸漸分不清這個女同事是她的性幻想對象還是他現實生活中渴望的性對象。

無限邊際的性幻想，可以引發性慾、促進身理及心理對性行為的投入，從而提升性趣及與伴侶的性關係，但現在他已搞不清自己想更投入與誰的關係？

有些性幻想，起點是幻想，終點也是幻想，我們只是將一些人和事投射到自己的想像中，透過某些素材的聚焦、放大或加入虛擬情節，令我們在現實生活中多了一點調劑、釋放、擴展和樂趣。

但如果性幻想通往現實，像他遇上一個比他年輕女子，覺得自己仍有如此吸引力，讓自己成為她的溫柔對象，令這個平凡的自我忽然間變大，甚或即使年過半百仍然有條件有機會參與冒險與刺激的情感遊戲，一切似乎都再不只是幻想。

假若有一天在現實生活中真的有機會一親香澤，已婚的他正掙扎的問自己，應否實現自己的性幻想？

當性幻想不再是幻想，他開始跌進現實的情感關係苦惱中。