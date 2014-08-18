如果出軌做錯是一時衝動的行為，承認自己做錯懇求對方原諒應算是勇氣的表現。

為坦白承認錯誤，他將自己偷食行為的經過和盤托出，向妻子致歉，承諾以後不會再犯。經過一番掙扎，妻子願意原諒他，與他重建婚姻。

「不要輕鬆和放心得太快，更不要以為問題已經解決，你承諾終止婚外情只是一個開始，往後的路會很起伏。」我曾經這樣提醒他，因為要對曾欺騙自己的人重投信任，是件不容易的事。

兩個月後，他向我提及近來生活狀況。

「我明白她對我的懷疑仍然存在，故此我已刻意在上班時多給她電話和WhatsApp，讓她知道我的行蹤，減少懷疑，但無論如何做也不能令她疑心減少。有時因見客而未能即時回覆或詳細交待時，她的反應就變得強烈，或以查案式語氣連串追問，或會翻舊賬揶揄指責一番。晚上放工回家，也得小心翼翼，有時覺得有點累。」

有次回家，他發現廳中一件很喜愛的飾物不見了，後來知道是太太收起放了入雜物櫃，原來是太太不想見到那飾物，因為那是他們在結婚紀念日買的，那一年正是他開始婚外情。「它」，是「他」向「她」傷害的一個聯想記憶。

「任何一些意想不到的事物，也可能引發她的情緒，防不勝防。」在生活中，他開始體會重建信任之路，崎嶇跌宕。

很多曾經出軌而後來重建婚姻的男士，也像他一樣，以為向對方認錯承諾改過，對方決定原諒後，問題已經解決。故此當往後覺得伴侶常重提過去，發怨言，深感經常被翻舊賬，除有口不敢言外，也覺重建信任之路遙遙無期。

「你是否有足夠心理準備去面對這個令你緊張不安及常覺被『抽秤』的必經階段？」這是我向他提過的重要問題，因為對曾經被背叛被傷害的人而言，絕非一句我承諾改變，傷口就自然癒合。重建信任，不單是一個理性決定(rational judgment)，也是一個情感過程 (emotional process)。

除非他明白妻子對他的「監視」是源於不安焦慮，不安焦慮是由於她被背叛被欺騙的經驗；

除非他理解妻子對他的憤怒怨言是源於傷痛恐懼，傷痛恐懼是由於她被傷害被出賣的記憶；

除非他有足夠心理準備陪伴那個恐懼不安的她走這段動蕩階段，讓她重新經驗同行、接納與包容，並從他的一致言行中將信任和安全感點滴累積；否則，重建婚姻將會是一條愈走愈乏力的路程。