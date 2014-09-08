歷史不斷重覆，人也繼續作相同的事。

數年前，有男藝人與女歌星的性行為照片被人在網上公開，整個社會立時轟動，眾人爭相搜尋互傳觀看。

「這樣的照片也去拍，蠢得很！」

「身為公眾人物作出如此不雅核突行為，實在教壞人！」

這是那時人們一窩蜂娛樂後一窩蜂作出過的相似批評，批評或許也是整個娛樂的一部份。

月前，類似事情又再發生，有女藝人的艷舞視頻片段在網上公開，全城努力搜尋無碼片源，很多人在問：「你看了沒有？」大家唯恐在web3.0的世代掌握資訊速度落後於人。

身為球迷的我，那時才知道原來有一個女藝人與法國一隊足球隊有著相同的名字。

眾人又在片段以外提供解說，但重點不再是露多露少，而是狠狠的給與一個又一個「具體而細緻」的批評，作為娛樂。

「為了錢，甚麼也做得出，撥亂髮、扭蛇腰、手自摸，意識很淫。」

「那套情趣內衣，是原價¥19特價¥9.9在淘寶購買，很cheap！」

更有人以偵探般的頭腦，由女藝人髮型推測艷舞片段的拍攝時期，於是將她過去的感情緋聞歷史來個大起底，又繪影繪聲形容她「主動勾搭」、「埋身暗撻」、「由直變攣」，似在明示暗喻由隨便濫交行為到性取向，向她作全方位批判。

果然，能夠身處道德高地就能夠擲地有聲去批評別人，這就是王道，也容易得到別人認同，因為每個人都希望擁有話語權去指出別人過錯，也可以告訴自己真理在手。當然，真理也只是娛樂的一部份。

如果性暴力是指任何違背他人意願的性接觸，如果性暴力是一種傷害與侮辱，很多人或許也參與其中，因為我們在藉著別人身體和性行為，透過所謂道德批判，作另一種形式與性有關的真人talk show。透過她展示身體，不管她是否願意公開，我們都可以成功站在道德高地向她作出揶揄、指責及批評。要不是她如此「無品」，我們就不能清楚原來自己是那麼「有品」。

我不清楚女藝人拍攝艷舞的來龍去脈，可能她也有她的盤算，甚或是希望利用性或身體去滿足某些欲望，然後大眾又用她的性與身體去滿足自己的欲望，最後成就了一個各自「抽水」的遊戲。

當一窩蜂去看一窩蜂批評，事情被人遺忘以後，性與身體，從來沒有多一點被理解和被尊重，直至下一次類似事情出現，我們又再揚起道德旗幟，向別人「不雅身體展示與性行為」多來一次感覺良好的娛樂。