上次見他已是數年前的事，他發了福的體型與後移了的髮線，令人明白即使經過修飾隱藏，年齡的秘密總會在某些不經意情況下流露出來。

他坐下來嘆的那口氣，在發了福的體重以外，更添多一點重。

「性生活趣味是否必定會隨年齡增加而減少？」可能是我們已經認識，所以一坐下來他就可以單刀直入。

「你在性生活上面對著甚麼煩惱？」我也直接去了解他的需要。

近兩年，他發現性慾下降，做愛的衝動和快感比以前減少。他雖然完全知道年齡與性慾高低是反比發展，但真正面對時卻不易消化。

人在不同階段有不同適應，性生活也如是。

「過去都是我主動，我希望太太可以主動多一點；如她多點主動，我覺得會增加快感。」他想過一些可能改善的方法。

男人也是感情動物，所以除了生理，也追求心理滿足，希望伴侶回應他有需要之餘，同時滿足他有被需要的渴求。

「過去你是如何主動？」

「我有性需要會主動摸她攬她，跟著就做。」他說。

「你有性慾性衝動，跟著有行動，然後她滿足你的性要求。」

原來他指的主動，是有性衝動時會有所行動，但真正的主動應包括自發向對方表白需要、想法和意願，目的不單是對方會回應，更希望對方了解自己。

「如果說出來，她不願意配合，那甚麼辦？」原來他心底裏最擔心的是當承認自己有需要時被對方拒絕。

有時很多外表堅強的男士，走上床時就會變得脆弱不安，脆弱得不能面對失落失望，所以他寧願做出來也不會說出來，因為敞開後的受傷是雙倍的痛。原來那個令我們最痛的人，往往也是我們最接近的人。

很多人都知道溝通的重要，但距離與誤解在很多婚姻中從來不缺。因為怕被拒絕、怕受傷，他在床上只會表現性衝動卻不會主動，不會主動將內心想法渴求全面呈現。

「溝通最重要的地方是去傾聽沒有說出的地方。」(The most important thing in communication is to hear what isn’t being said.)我希望他能聽到自己內心聲音，以至知道如何與他最接近的人在床上配合。