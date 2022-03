上次見他已是數年前的事,他發了福的體型與後移了的髮線,令人明白即使經過修飾隱藏,年齡的秘密總會在某些不經意情況下流露出來。

他坐下來嘆的那口氣,在發了福的體重以外,更添多一點重。

「性生活趣味是否必定會隨年齡增加而減少?」可能是我們已經認識,所以一坐下來他就可以單刀直入。

「你在性生活上面對著甚麼煩惱?」我也直接去了解他的需要。

近兩年,他發現性慾下降,做愛的衝動和快感比以前減少。他雖然完全知道年齡與性慾高低是反比發展,但真正面對時卻不易消化。

人在不同階段有不同適應,性生活也如是。

「過去都是我主動,我希望太太可以主動多一點;如她多點主動,我覺得會增加快感。」他想過一些可能改善的方法。

男人也是感情動物,所以除了生理,也追求心理滿足,希望伴侶回應他有需要之餘,同時滿足他有被需要的渴求。

「過去你是如何主動?」

「我有性需要會主動摸她攬她,跟著就做。」他說。

「你有性慾性衝動,跟著有行動,然後她滿足你的性要求。」

原來他指的主動,是有性衝動時會有所行動,但真正的主動應包括自發向對方表白需要、想法和意願,目的不單是對方會回應,更希望對方了解自己。

「如果說出來,她不願意配合,那甚麼辦?」原來他心底裏最擔心的是當承認自己有需要時被對方拒絕。

有時很多外表堅強的男士,走上床時就會變得脆弱不安,脆弱得不能面對失落失望,所以他寧願做出來也不會說出來,因為敞開後的受傷是雙倍的痛。原來那個令我們最痛的人,往往也是我們最接近的人。

很多人都知道溝通的重要,但距離與誤解在很多婚姻中從來不缺。因為怕被拒絕、怕受傷,他在床上只會表現性衝動卻不會主動,不會主動將內心想法渴求全面呈現。

「溝通最重要的地方是去傾聽沒有說出的地方。」(The most important thing in communication is to hear what isn’t being said.)我希望他能聽到自己內心聲音,以至知道如何與他最接近的人在床上配合。