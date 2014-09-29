性創傷的復元路程是漫長的。

性創傷的陰影會長時間存在倖存者記憶中，她的「閃回」徵狀(flash back)， 反映事件雖已隔13年，恐懼依然存在。

女性在性創傷中的負面身體經驗，頗多時會延續影響至日後與伴侶的性生活，甚或會引發一些性功能障礙，如因抗拒身體接觸而引致性慾缺失(Sexual Interest/Arousal Disorder)、因身體緊張不能放鬆而引發的性交疼痛(Genito-Pelvic Pain/Penetration Disorder)等。

輔導室內的她，當憶述14歲被侵犯的經歷時，身軀開始繃緊、腰板伸直、雙手緊掐cushion 兩角，邊說邊淚，一個昔日脆弱恐慌無助的少女，若在眼前。

我鼓勵她為自己哭個夠，因為眼淚可以讓她接觸自己的內心傷痛，因為眼淚可以讓她明白傷痛是如斯真實。

當她眼淚較為收減，我鼓勵身旁的男友給她一點身體語言作安慰。左旁的男友頭靠向她，右手撓過她身軀按拍她的右肩，左手輕握她在cushion上的雙手。當她身體微傾倚偎男友時，我建議她放鬆身軀並專注體會此刻的感覺。

「他此刻給你的身體接觸，你有甚麼感覺？」我問她。

「覺得舒服、安慰，很安全。」她靜了一會後回答。

我希望她能夠重新分辨自己的身體經驗，去體會好壞關鍵並非在於身體接觸本身，而是在於當事人的自主及對方是否你樂意親近的對象。當她樂意與對方親近，當她專注此刻的對象是心愛的人，當她集中於此刻的身體接觸感覺，她才能慢慢體會由身體接觸而來的放鬆、舒適、喜悅和快感。

這是一個分辨過去的bad touch與現在的good touch、學習專注於此刻關係、投入當下感覺的過程，也是一個由身到心(body to mind)的分辨與體會過程。

人是在經驗中成長的，所以我也期朌她可以透過愉快喜悅的身體接觸經驗，令昔日負面性經驗的記憶逐漸褪色和被取代。

「我的情況能否復元？」她問我。

「我沒有能力給你保證，但我看到你有兩大正面元素：你有很大的改變動機及你擁有一段充滿關愛、信任和支持的感情關係，所以我對你有很大的信心。」我微笑地回答。