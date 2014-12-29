一小時的愛情值多少錢？

在網上討論區中有這樣的貼文：「出租男友服務，只做聖誕至除夕」，費用每小時300元，服務內容包括一般男朋友會做的事：行街、睇戲、食飯、甚至送禮物。當然，以上各項目費用全由顧客負責。

「為甚麼沒有提及性服務？」我邊看邊想，因為在這年頭，出租情人、援交與性服務幾近等同。

再看下文，原來只是為免混淆，不同服務的價目分開列出。性服務：每小時500元，兩小時800元。為提高顧客信心，服務還列明：包高潮，否則不收費。

人對情與性的渴求，沒有性別之分，近年提供給女顧客的性服務也漸見增加，援交早已不只是女性行業。由服務提供到服務使用，有人視這為女性由被動到主動的性解放與進步。

基於女士跟男士生理結構和性反應不同，要令女士必然獲得高潮，實具有一定難度，但如果比起要培養一段感情到開花結果，又或一段婚姻要白頭到老，純粹床上技巧的掌握又相對容易得多。

她也曾經考慮過平安夜晚上，在網上租過男友過節。

「我最不喜歡的日子是聖誕與新年。」35歲單身的她告訴我。

當眾人聚首慶祝，她內心的孤單感就愈濃烈，那些日子她會謝絕應酬留在家中，不讓人看到自己沒有伴，因為不想被人強化他「剩女」的身份。對她來說，「剩女」意味著自己沒人垂青，是市場中的leftover，價值低得像給人遺忘了一樣。

可能是現代人害怕寂寞，當聖誕至除夕期間到處人頭湧湧熱鬧非常時，一個人的孤單更異常難耐，所以即使沒有情也要找個人，沒有真實伴侶也要租個回來，沖淡一下那顆孤寂的心。

我們生活在一個幾乎全以金錢量值的地方，不知是幸還是不幸？當我們認為每個人都有個價，「有圖有真相，有錢有能量」就是王道，很多問題都像可以用錢解決，包括人的感情需要和內心孤寂。

無論是短暫表面抑或自我麻醉，在有市有價下就可以填補此刻的感覺需要，能夠找到一種聊勝於無的慰藉，只要我願意付，付得起。

付得起，值得欣喜？