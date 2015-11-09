眼前的她才22歲，但愁緒失落完全掩蓋了青春活力。如果戀愛會令人改變，那麼戀愛正不斷蠶食她，令她失去自己。

「愈來愈有被绑著的感覺。」她這樣描述此刻的戀情。

戀情開始時，男友對她的「著緊」，曾令她有窩心的感覺。男友經常找她，電話、留言、訊息從不間斷，甚至要求她到過某處，也要告訴他，因為關心她。

他的關心，慢慢成為她的壓力，因為當她未能配合要求，他就會十分不滿。

「我會盡量遷就他，即使自己未必想……，愛一個人不是要無條件付出嗎？」她繼續說：「但近來覺得壓力愈來愈大，上星期他向我提出想做愛時不帶套。其實有時自己連做愛的mood也沒有，不想做，但他卻強烈要求，為了滿足他，所以才跟她做，現在他更要求不帶套，我真的不想！」

除了滿足男友性慾，他們的性行為完全不能滋潤雙方感情。如果性是提升親密關係，他們現在搭建的只是一種操控與被操控的關係。

其實她也有向方表達自己想法，只是對方不理會，不是明斥怒罵，就是嘲言冷語，她最後通常會降服於「如果你愛我，就不會如此對我」他這句話下。

有關注戀愛暴力團體曾作一個調查，訪問了250名12至24歲青少年當中，28%受訪者認為「愛一個人要無條件付出與遷就」，38%表示曾遭企圖操控，12%試過被對方強行愛撫或進行性行為，更有10%曾因對方威脅自殘而達成對方要求。

情性教育絕不只是「做不做愛」、「帶不帶套」的討論，缺乏了對己對人的尊重，以及伴侶相處的教育，單純帶著「愛要完全付出」的童話式想法，可能會令受傷害時也不自知。

望著她，我想起一個在網上看過的故事：「鷄蛋與石頭在一起，礚礚碰碰以致傷痕累累，鷄蛋終於受不了而離開石頭，後來遇上了棉花。棉花的輕鬆擁抱原來是那麼舒服，雞蛋才明白不是努力堅持和忍耐就會換來溫暖，要選擇合適的才會輕鬆幸福。再優秀的，也得遇上識貨的人；再付出，也得遇上懂欣賞的人；再真誠，也得遇上珍惜的人。」

愛與操控，一線之差卻有天壤之別，希望她能明白這個道理。