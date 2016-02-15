「真正的愛情應該經得起考驗。」這句流傳已久的說話，你信不信？反正他就信了。

他更相信，情人節就是一個考核的日子，因為他女朋友曾經對他說：「如果情人節都不重視，你對愛情的重視程度也不會高。」

就是因為這句說話，他一點也不敢怠慢，早已做足功課，安排情人節那天的節目。情人節可以令人想起情侶如膠似漆，也會令人攪盡腦汁。

對他來說，情人節就是驗證他對愛情投入度的日子。

「幸好今年情人節是在星期日，少了一個在辦公室收花的比拼，」他繼續說：「以往，送花除了是指定動作，還有送要鬥早、花要鬥靚，壓力也不少。」

對於拍拖的戀人，有人認為情人節是除了女朋友生日外，最重要的日子，重要程度高於聖誕節與拍拖周年紀念。據說，港人在情人節的平均花費約1500元，豪爽程度，稱冠全球。

曾經在網上看過一條短片，幾位男士透過歌曲表達對情人節送禮的壓力與無奈：「……花，上年已買過；錬，手腳頸都送過；袋，屋企有幾百個；親手整嘢，我又衰過……」在短片之下，跟著是一連串對女性市儈與拜金，以及將浪漫與金錢掛鈎的批評。

這些單一揶揄女士向錢看的言論，似乎又不甚公平，因為有調查發現，超過40%女士希望收到自製的心意咭或禮物，高於時裝、手袋；更有七成女士表示不介意與男朋友「AA制」，共同負擔消費開支。

其實，只要有經濟能力，在節日豪爽一下慶祝一番，無論是誰付款還是AA制，都不是問題；只有當人認為價錢等同價值，相信金錢付出多少就等如對感情投入多少，這些窮得只剩下錢的觀念，才是最大的問題，也是當今愛情的一個大考驗。

問世間情是何物？你相信有情飲水飽還是愛情不能當麵包？抑或，愛情本來就沒有甚麼客觀標準，你看重的是甚麼，就是甚麼。