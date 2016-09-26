大部分人都渴望有心愛的人，但不是每個人都會在一生中，愛著同一個人。

「會否有一些人，他們的婚姻注定會失敗？我是否一個不適合結婚的人？」40歲還未到的他，在輔導室內問。

數星期前，他在律師樓簽署離婚，結束了兩年多的婚姻。太太提出離婚，他沒有提出挽救，他有點搞不清是因為傷得對方太深，自己不知如何面對她，還是自己也早有離開之心？

離婚，是因為太太數次發現他有出軌行為，最後那次是在他一個手提袋內，見到有一條女裝裙及一盒避孕套。

因為被發現出軌而離婚，其實已經不是他的第一次。他第一段婚姻破裂是在五年前，同樣是因為他出軌，分別的是第二段婚姻的維持時間，比上一段更短。

「我父母的婚姻至今維持了近50年，而我卻在5年內結束了兩段婚姻，誰更厲害？」他自我嘲諷的對我說。

當回顧兩段破裂婚姻，他發現到一些共通點：

1)夫妻關係約在婚後一年，磨擦開始增加，而他通常會以沉默方式迴避，但沉默並不等於心境平和。

2)當心煩鬱悶，他習慣以性作減壓舒緩，以生理快感蓋過心理不安，由on-line到off-line，由自慰到接受性服務，他與太太的情感親密與身體親密距離，愈來愈遠。

3)太太發現他不忠，覺得被背叛，又感到他對婚姻的情感投放愈來愈少，於是提出離婚。

每個人都知道，和諧婚姻需要兩個人協調相處，又要調較個人思維心境，但不是每個人都懂得怎樣做。

婚前的他，遇到沮喪失望，會將情緒抑壓，並轉移到性行為中找尋快感興奮，但當這種生活方式在婚後繼續沿用，就會對婚姻造成很大傷害。

除非他知道，他婚前透過獵艷與性行為作舒緩減壓、找尋快感的生活模式，對一個已婚者來說，會有著完全不同的意義，否則用一個獨身的生活邏輯去過婚姻生活，必然觸礁。

他更需要明白，如果連個人情緒與性慾都失卻了自主、自控與界線，婚姻只會是一條荊棘路，傷及自己亦傷及對方。