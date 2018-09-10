有一種痛，是關係沒有了但感覺還在；另一種痛，是關係存在卻不能牽動感覺。

如果愛是性的原動力，她完全不明白為何對著心愛伴侶時，性慾不被牽動不覺興奮，做愛時身軀不能放鬆？

面對她不投入不放鬆，他不想逼她去進行性行為，導致這對新婚夫妻在過去近一年，從未成功進行陰道性交。他愈是對她用情體諒，她對著自己那副冰冷身軀，歉疚就更大。

「他很關心我，對我很細心，我們感情關係也很好，理應很享受跟他親密，但當嘗試做愛，身軀就不由自主地繃緊，情緒變得緊張。可能是他的前奏技巧不足，還試過弄痛我手臂，令我舒適不放鬆。」第一次見她時，她曾這樣形容自己的狀況。

起初以為是新婚，性經驗不足，經過一段時間練習，丈夫的前戲技巧不斷改善，連她也覺得被撫摸時的感覺比以前好，但她緊張繃緊情況，依然存在。

「我覺得我的不安和恐懼，可能不是源自丈夫。」有一次她在輔導室內說。她開始提及另一個男人——她的爸爸。她說：「有一次丈夫撫摸我時，腦海裡突然浮起爸爸用力掐著我手臂的景象，那已經是很多年前的事。」

父母在她讀初中時離婚，之後她一直沒有跟爸爸聯絡。她形容爸爸酗酒脾氣暴躁，曾數次目睹他用暴力對待媽媽。有次父親曾在酒後掐著她手臂向她指罵，幸得媽媽阻止解圍。當她憶述兒時恐慌與無助時，眼眶通紅，不禁落淚。

那一掐，不只是身體的痛，也成了她生命中的印記與警惕，自此她對人與人間的身體距離十分敏感，敏感是因曾經受傷而來的恐懼。有人說：女兒是父親的前世情人；那麼她這個小情人自小就被情所傷，對關係、對男人、對身體接觸都有了戒心，直到遇上一個真心愛她的男人，抑壓多年的不安，才被揭示出來。

她一邊拭淚，身旁的丈夫用手繞過她的頸項，輕撫她手臂。傷痛脆弱時能經歷安慰與支持，就是最有效的治療。