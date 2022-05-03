失戀的最大痛苦，不是失去曾經擁有的愛情，而是希望可以繼續擁有已經失去的愛情。

「她對我說：即使不是戀人，仍可以是朋友。我很認同這句話，即使分了手，戀情不再，也不至於要反面。」有些人認為要忘記一個人，最好是跟對方減少接觸，他卻認為分手後保持朋友關係，是大方得體的表現。

半年前女友向他提出分手，他一直以「分手可以是朋友」這句話「提醒」自己，過去半年依舊跟她接觸，保持每一至兩星期見一次面的「朋友」關係。但不是所有「提醒」，都會令人清醒。

「你跟她繼續保持接觸，對你要消化失戀的痛苦，有沒有甚麼影響？」我問他。

「見到她的時候，會讓我憶起以往相處的開心片段，失落的感覺像得到一點舒緩。」即使他們已經甩拖，他對愛的習慣卻一直沒有甩掉。在感情開始時，我們無法控制自己受對方吸引，當感情走到盡頭時，原來也是一樣。

「你跟她見面時，真的能當她是朋友？你想跟她復合的意欲和渴望，有否一直存在？」我問他。

「復合，當然希望！」毫不猶疑的回答後，他開始承認維持友情的背後，是不想雙方的關係是「友情」，而是希望有一天大家可以由「友情」返回「戀情」。朋友關係，只是一個和她保持連繫及讓自己繼續等待的平台。

「雖說是『做朋友』，但你和她的關係，以及你的情感，在本質上不是友情應該有的狀態。透過「友情」作為滿足復合的渴望，關係不真實之餘，只會增加自己的不甘心。」我不反對戀人分手後做朋友，只是希望他可以明白自己當下的狀況和動機。

分手後應否與前任做朋友？答案從來都不是黑與白的選項。如果在那段「友情」中，痛苦忐忑比快樂滿足的時間多，那麼你的選擇，正可能擾亂情緒和生活，這會協助過渡還是會增加掙扎？

愛一個人並沒有錯，但不要將「疼愛」變成「痛愛」。