「早前男友在交友App識了一個女生，他們見過兩次面，還上了一次床。我跟他吵了一大場，幾乎分手。」她形容這是他們拍拖四年以來的最大危機。

「他解釋那事發生在我們吵架後的一段時間，他心情欠佳加上工作很不暢順，剛巧在網上遇到那個女生，一時按耐不住，所以……他對我說，對那個女生完全沒有感情，上了床後知道做錯，已經刪除了所有交友App和紀錄，再沒有跟她聯絡。他不斷強調愛我，和那女生只是沒有感情的生理發洩。」雖然她對男友說了原諒，內心卻仍忐忑的問：「男人可以將性和愛分開，是真的嗎？」

基於生理結構不同，男人的性慾較易牽動是不爭事實，甚或有人以動物性的生理本能給男人不忠的行為作解說，也令不少人深信偷食的錯，是「天下男人都會犯的錯」，意味肉體上犯錯，每個男人都會。

「我相信每個人都能分辨誰是自己真愛，誰是玩玩的SP對象，所以我認為性愛分開還是性愛合一，是一個選擇。」我對她繼續說：「男人當然可以將性與愛分開，但如果深愛一個人，應該不會發生『我心裏愛妳，身體卻上了她。』的情況。」

「他聲稱我才是他所愛，而我也感覺到他愛我。」她向我訴說他們相處的感覺。

「我並非否定他愛你，只是愛得有多深？如果深愛一個人，他會盡力去保護那段關係，令對方不會受傷害。」我對她說。

她聽了後點頭，靜默下來像在沉思。

性與愛分開，我不認為是男人天性，而是一個選擇的後果。男人性慾易被牽動是一個事實，卻不能成為「隨性」的理由，就像飢餓時想進食是一個真實狀態，卻不能將肆意搶奪別人食物，修飾成為合理化的行為。

無論男女，其實都可以將性與愛分開，前提是他／她有沒有一個心愛及深愛的人。如果有個人向你說愛卻又跟另一個人上床，他的愛或許並不如你想像的那麼深。